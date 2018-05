Šef srpske diplomatije, Ivica Dačić, poručio je danas hrvatskom kolegi Andreju Plenkoviću da više neće reagovati na njegove riječi osim, kako je naveo, ako ne izjavi da su hrvatske satnije oslobodile Berlin zajedno sa Crvenom Armijom.

Foto: 24sata.info

U odgovoru Plenkoviću, koji je šefa srpske diplomatije juče nazvao "neuspješnim šlager pjevačem", Dačić kaže:



"Izvini Plenkoviću, ne znam da pevam Lili Marlen ili Thompsonov 'za dom spremni'. A i vama, Hrvatima, bolje je bilo da ste se zadržali na šlagerima".



U izjavi Tanjugu, Dačić konstatuje da Plenković svaki dan napada Srbiju jer mu je potreban neprijatelj da bi, kako kaže, "poboljšao svoj rejting anemičnog političara".



"Hrvatski premijer Andrej Plenković očigledno nema šta drugo da radi, osim što svakog dana napada Srbiju, tako da je Hrvatska danas zemlja koja je u svađi sa Srbijom, Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Mađarskom, skoro sa svim svojim susedima", naveo je šef srpske diplomatije koji se, inače, nalazi u posjeti Indiji.



Za lične uvrede koje mu je Plenković uputio, Dačić kaže da nisu važne, ali da to što je skanaloznom nazvao izjavu "da je Hrvatska bila na strani Hitlera u Drugom svetskom ratu", pokazuje da on ne zna ono što i djeca znaju:



"Da je Hrvatska 15. juna 1941. pristupila Trojnom paktu Nemačke, Italije i Japana, i da je ostala verna Hitleru i posle njegovog samoubistva 30. aprila 1945. Naime, u Zagreb su partizani ušli tek 8. maja, čak i posle kapitulacije Nemačke, ustaše su se borile. Srbi su srušili pakt sa Hitlerom 27. marta 1941., a Hrvati su 10. aprila sa cvećem i oduševljenjem dočekali Nemce u Zagrebu".



Dačić konstatuje i da je Plenković nešto pomiješao.



Hrvati su se, podsjeća, borili kod Staljingrada, ali na strani Hitlera.



Dačić Plenkovića ponovo podsjeća i da su Srbi u Hrvatskoj morali da nose plave trake, gdje su bili čak i koncentracioni logori za djecu, što nigdje u Evropi nije postojalo.



Gdje se još u Evropi koriste nacistički pozdravi, osim u Hrvatskoj, zapitao je Dačić i poručio:



"Nije skandal što ja to spominjem, skandal je poricanje zločina i njihova relativizacija. I kao što ću se uvek boriti protiv rehabilitacije Nedića i ostalih izdajnika i zločinaca u Srbiji, uvek ću dizati glas protiv onih koji rehabilituju NDH i relativizuju ustaške zločine":.



(24sata.info / Tanjug)