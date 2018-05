Lider Srpske radikalne stranke /SRS/ Vojislav Šešelj izjavio je da su se radikali ponovo žalili na odluku o zabrani najavljenog skupa u Hrtkovcima i najavio da će oni otići u ovo mjesto i ako zabrana ostane na snazi.

arhiv / 24sata.info

"Kakav god bude pravni ishod, mi u Hrtkovce idemo. Na režimu je da radi svoje, a na nama, kao građanima Srbije, da radimo svoje", rekao je Šešelj novinarima u Skupštini Srbije.



On je ocijenio da MUP Srbije nije imao nijedan argument da zabrani skup, istakavši da SRS na isti način kao za Hrtkovce, organizuje skupove po cijeloj Srbiji.



Šešelj je najavio da će, ako zabrana ostane, radikali otići u Hrtkovce, ali ne organizovano, nego pojedinačno.



"Otići ćemo tamo i sesti na livadu. Ako ne možemo da govorimo, ako je zabranjen skup - ne možemo da instaliramo razglas. Ali klimaćemo glavom i građani će razumeti", rekao je Šešelj.



On je naveo da nije predviđena šetnja kroz Hrtkovce, jer je glavna ulica saobraćajnica od regionalnog značaja i nije red da se obustavlja saobraćaj, ali da će biti održan miting na kome će radikali iznijeti svoje političke stavove.



Šešelj je rekao da je u Hrtkovcima više od 90 odsto građana za SRS i da će miting biti miran, bez ijednog incidenta, jer će imati veoma jaku redarsku službu.



On naglašava da su radikali uvijek imali mitinge bez incidenata, osim kad je on bio "na službenom putu".



"To je prostor ispred Doma kulture gde stane 1.000 ljudi, ali nekoliko stotina će sigurno biti. Očekujemo i novinarske ekipe", rekao je Šešelj.







( FENA)