Ministar prosvjete Srbije Mladen Šarčević kazao je da će zadatak sa stihovima folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović koji se našao u radnoj svesci za peti razred biti izbačen.

Ministar je za današnji "Srpski telegraf" rekao da je sramota da stihovi šunda i turbo folka budu u školskom udžbeniku.



Stihovi pjevačice narodne muzike našli su se u jednom od zadataka u kojem se uče padeži. Stihovi glase: "A sećaš li se, lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo...".



"Ovaj zadatak bit će izbačen iz radne sveske, a onaj ko je napravio propust biće kažnjen. Sramota je da stihovi šunda i turbo folka budu u školskom udžbeniku. O muzici koju učenici slušaju van škole neka brinu roditelji, a na časovima će se učiti korisne i važne lekcije. Svesku je izdao BIGZ, ali oni će to izbaciti po nalogu direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV)", kaže Šarčević.



On navodi da mu je direktor ZUOV rekao da članovi komisije koji su kontrolisali udžbenike nisu prepoznali ove rečenice.



"Oni tvrde da nisu znali da je ovo Cecina pjesma, ali onaj ko je napravio ovu glupost bit će kažnjen. Živimo u društvu u kojem se potencira ovakva vrsta muzike koju ja iskreno ne volim i ne podržavam. U svakom slučaju, ovome u školama nije mjesto", naglašava ministar.



Glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući BIGZ školstvo Olivera Đikanović kaže za "Novosti" da je u pitanju radna sveska za srpski jezik i da nije riječ o grešci, već su svjesno izabrani baš ti stihovi.



"Autor je smatrao da je najbolje da djeca uče iz primjera iz svakodnevnog života, a nigdje nije navedeno ime pjevača", kaže ona.



Ona dodaje da je malo licemjerno, jer ako je toliko ljudi prepoznalo, znači da se to sluša.



"Popularna kultura je bliska djeci, ukoliko je ishod da se nauči vokativ, onda tu ne vidim problem. Ovo je jedini naš udžbenik koji je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja odobrio bez ijedne greške i nije vraćan na doradu. To nam je potvrda da smo posao dobro uradili", smatra Đikanović.

