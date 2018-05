Hrvatska opoziciona stranka "Živi zid", koja bilježi stalni uspon u anketama, zalaže se za izlazak Hrvatske, prvo iz NATO-, a onda i iz EU.

Foto: 24sata.info

"Živi zid" je na stranačkom kongresu najavio napuštanje ovih organizacija ako dođe na vlast.



"Sanjao sam ovaj dan. Moja uloga je da se borim za svoj narod i državu, a ne da se naši građani moraju boriti u stranim zemljama za strane interese", istakao je lider stranke Ivan Pernar.



On je napomenuo da je HDZ devedesetih godina prošlog vijeka govorio da će Hrvatska stići Švicarsku.



"Međutim, švicarski vojnici nisu u Afganistanu, nego u Švicarskoj. U Švicarskoj je godišnja vinjeta na svim auto-putevima 40 eura. Vi za taj novac ne možete od Zagreba do Dubrovnika i nazad", rekao je Pernar i pozvao na izlazak iz EU.



Napuštanje EU, prema Pernaru, jeste uslov bez kojeg se ne može biti slobodan. "Ako oni traže sluge, u `Živom zidu` ih neće naći", poručuje Pernar.



"Živi zid" želi slobodno društvo i saradnju Hrvatske sa zemljama koje imaju ubrzan rast - Kinom, Indijom, Rusijom i Južnom Afrikom.



"Hrvatska je kao članica NATO učestvovala u invaziji na Libiju. Tamo ljudi sada žive katastrofalno", poručio je Pernar, komentarišući politiku SAD.



"Živi zid" bi, odmah po dolasku na vlast, tražio izlazak iz NATO.



Hrvatski portali podsjećaju da je Pernar pred izbore 2015. godine najavio da bi ministra odbrane trebalo birati - javnim konkursom.



"Ako ikada budemo odlučivali o poziciji ministra, tražićemo da se napravi javni konkurs i da se na to mjesto postavi osoba sa najvećim iskustvom i najboljim referencama", navode iz "Živog zida".



"Živi zid" nema posebnu odbrambenu strategiju.



"Naša stranka je miroljubljiva partija koja ne želi da Hrvatska ulazi u sukobe širom svijeta u koje nas uvlači NATO. Posebnu odbrambenu strategiju nemamo, jer smatramo da glavni neprijatelji naše zemlje nisu van naših granica, već domaći političari koji nas pljačkaju i uništavaju", naveli su iz "Živog zida" pred posljednje parlamentarne izbore.



"Živi zid" je trenutno treća snaga u zemlji. Prema anketi koju je "Nova TV" objavila prije nekoliko dana, podržava ga skoro 14 odsto birača i za drugoplasiranim SDP-om zaostaje samo četiri odsto glasova.





(SRNA)