Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da su svi najavljeni politički skupovi u Hrtkovcima zabranjeni jer bi takva okupljanja mogla da dovedu do narušavanja javnog reda i mira, iako "u samim pozivima nema najave nasilja".

Nebojša Stefanović / 24sata.info

Kako je objasnio, ustanovljeno je da je već došlo do uznemirenja građana ovog malog mjesta.



Stefanović je, gostujući u emisiji Pravi ugao Radio-televizije Vojvodine, istakao da on kao ministar policije nije pozvan da ocjenjuje političku motivaciju jedne ili druge strane, već da procijeni bezbjednosni aspekt.



"Siguran sam da ima građana Hrtkovaca koji misle različito i koji bi se okupili na oba skupa. Procjena MUP-a je da bi ti skupovi, ukoliko bi bili održani, bili štetni i zato su svi skupovi zabranjeni", objasnio je Stefanović.



Na kritike da policija ima prevelika ovlašćenja, kada je u pitanju okupljanje građana i izražavanje slobode govora, Stefanović je rekao da, po novom zakonu, policija nije državni organ koji donosi posljednju odluku o nekom skupu, već da je to Upravni sud, što je, kako je naveo, rješenje koje je liberalnije nego u nekim evropskim državama.



"Koliko znam, samo se predsjednik Srpske radikalne stranke žalio na zabranu skupa, dok se druge stranke nisu žalile", rekao je Stefanović.



Upitan kako misli da spriječi najavljeni dolazak radikala "preko njiva i livada", ministar je odgovorio da je nemoguće držati sve ulice i prostore oko sela, ali da misli da će se bilo ko teško probiti do centra Hrtkovaca.



Povodom kritika da je zabranom svih skupova postavio u istu vrijednosnu ravan stavove SRS, DS i LSV o dešavanjima u Hrtkovcima, Stefanović je ponovio da nije ocjenjivao vrijednosne aspekte, nego šta je za građane Hrtkovaca najbolje kada je njihova budućnost u pitanju.



"Niko tu od njih ne misli šta ljudi u Hrtkovcima misle, nego se svi bore za glasove. Sa druge strane, kada bi sada krenuli da razlistavamo ko je šta rekao i razvrstavamo u kolone, opet bi došlo do podjela, a stvarno ne znam šta bi bilo šta od toga značilo građanima Hrtkovaca", istakao je Stefanović.





