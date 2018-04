Ako Hrvatska hoće diplomatski rat, imaće ga, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

"Ukoliko zvanični Zagreb odluči da povuče ambasadora iz Beograda, kako se spekuliše, isto ćemo uraditi i mi sa našim ambasadorom u Zagrebu. Spremni smo da tu `igru` odigramo do kraja, ako oni to hoće, ali plašim se da je `srpski problem` u Hrvatskoj jako teška i neizlečiva bolest", rekao je Dačić za "Informer".



On je ukazao da su recipročne mjere uobičajena praksa u diplomatiji, a da je Srbija prinuđena da reaguje i odgovara na poteze Hrvatske.



Dačić je izrazio očekivanje da će, ipak, prevladati razum i da će dobrosusjedska saradnja biti nastavljena.



"Ako dođe do novih neprijateljskih koraka vlasti u Zagrebu, spremni smo da reagujemo. Ipak, nadam se da ćemo se okrenuti pozitivnim stvarima, jer su odnosi Beograda i Zagreba presudni za stabilnost u cijelom regionu", rekao je Dačić.



On je poručio da je Srbija spremna da odustane onog trenutka kada Hrvatska ukine besmislene mjere prema ministru odbrane Aleksandru Vulinu.



"Ovo svakako nije put kojim treba da idemo. Nadamo se da će prevladati razum i da ćemo nastaviti trasom koju su zacrtali predsednici Kolinda Grabar Kitarović i Aleksandar Vučić. Ali, ako neko hoće diplomatski rat, imaće diplomatski rat", poručio je Dačić.



Odgovarajući na pitanje da li je moguće da će Hrvati zbog ovoga blokirati pregovore sa EU, Dačić je ocijenio da nije izvjesno da će Hrvatska u junu blokirati Srbiji otvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa EU.



"I ranije su to pokušavali, pa im nije uspevalo ili nije trajalo dugo", rekao je Dačić.



(SRNA)