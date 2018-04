Majka i sinovi su prije pet godina detaljno isplanirali ubistvo supruga i oca Srećka, kojeg su prije ispaljivanja metka otrovali, ukazuju saznanja u istrazi ovog nesvakidašnjeg zločina u Homolju.

Foto: 24sata.info

Sonja Ljubenović (48) iz Kučeva i njeni sinovi Aleksandar (24) i Lazar (19) uhapšeni su nakon što je policija pronašla Srećkovo tijelo i otkrila sumanut slučaj.



- Sonja je suprugu u kafu sipala sredstva za smirenje. To je, navodno, uradila jer ju je maltretirao. Ali za razliku od žena žrtava nasilja koje reaguju u trenutku, ona je natenane osmislila kako da se oslobodi supruga i u tu priču uplela i obojicu sinova, od kojih je jedan tek postao punoljetan, a drugi je u to vrijeme još bio maloljetnik. Zasad se sumnja da je stariji sin Aleksandar u oca pucao iz pištolja koji je njegov mlađi brat pozajmio od druga. Sve to ukazuje na to da nisu Srećka ubili namah, već da su detaljno planirali kako da ga eliminišu - kaže sagovornik „Blica“ upoznat s istragom.



U prilog sumnji da su majka i sinovi do tančina planirali zločin i kako da se oslobode Srećka, govori i to da je Sonja za kopanje rupa u dedinom placu, gdke su kasnije zakopali tijelo, angažovala dvojicu muškaraca koji nisu bili svjesni šta rade a ljudi su ih i ranije angažovali da kopaju rupe i rake. Sumnja se da je njih angažovala jer je smatrala da čak i kad bi oni nešto i rekli, zbog njihovog psihičkog stanja, niko ih ozbiljno ne bi shvatao.



- Majka i sinovi su bili ubijeđeni u to da su osmislili savršen zločin - priča izvor „Blica“.



Sonja je za prijevoz tijela od kuće do dedinog placa zamolila poznanika Ivana M. (41). Njemu je objasnila da je u krvavoj ceradi „zaklana svinja oboljela od trihineloze“. Čovjek nije ni slutio da prevozi Srećkov leš, ali je zapamtio sve detalje tog događaja.



Istražni organi su o tom događaju čuli tek prije nekoliko dana, jer je Sonja prethodnih godina muževljev izostanak pravdala time da je u Crnoj Gori, Boliviji, Švedskoj...

Odmah po saznanju da je moguće da na imanju Sonjinog dede leži ljudski kostur, policija je, po nalogu suda, počela iskopavanje. Prve dvije rupe su bile prazne, ali su u trećoj našli kosti, nakon čega su se majka i stariji sin otvorili i ispričali šta se tačno desilo.



- Iako je ona pokušavala da ih izvuče, nejasno je zašto je sinove uvukla u ovakav zločin, kada je poslije omamljivanja mogla i sama da ubije supruga, hicem iz pištolja ili ubodima nožem - napominje Blicov izvor.



Lijekovima protiv supruga



"Blic" je pisao da su se Sonja i Srećko, koji je rodom iz okoline Smedereva, upoznali u Italiji, i da su se vratili u Srbiju i skućili u njenom rodnom Kučevu, gdje su dobili dvojicu sinova. Srećko nikada nije radio, trgovao je kolima, a Sonja je prodavala robu koju je donosila iz inostranstva. Srećko je inače bio poznat kao prgav čovjek, često je dolazio u sukobe, ne samo verbalne, sa poznanicima.

Inače, mještani još pamte da je otac Sonje Ljubenović, M. S. još davne 2005. godine pajserom usmrtio svog poznanika. Zbog tog zločina osam godina je proveo u zatvoru.



Interesantno je da Sonja Ljubenović nije prva žena u Srbiji koja je osumnjičena za ubistvo bračnog partnera uz pomoć lijeka za smirenje ili možda čak otrova. Prije tačno godinu dana, 22. aprila 2017, Zrenjaninka R. V. je pokušala da ubije svog supruga J. V. i optužena je za to krivično djelo. Kako im sin nije bio kući, R. V. je suprugu, koji je već bio narušenog zdravstvenog stanja, nepokretan i nesposoban da se sam o sebi stara, ubrizgala u lijevu nadlakticu insulin „humulin“, iako J. V. nije dijabetičar.

(24sata.info / Blic)