Bivši srbijanski šef diplomacije i nekadašnji predsjednik Opće skupštine UN-a Vuk Jeremić ocijenio je u nedjelju da su trenutni odnosi Srbije i Hrvatske "kontraproduktivna režirana farsa", koja će ostaviti posljedice po regionalni i međunarodni ugled Srbije.

Jeremić je u serijalu Kvaka 23 agencije FoNet rekao kako "elite i Srbije i Hrvatske imaju potrebu zlouporabe osjećanja i različitih poglede na događaje u prošlosti".



"Na taj način skreću pozornost s ozbiljnijih stvari koje se događaju", rekao je Jeremić, ocijenivši kako je, u slučaju Srbije, riječ o maskiranju problema s Kosovom, gušenjem slobode medija i "svega onog što je sastavni dio stvarnosti u Srbiji".



Govoreći o krivnji za aktualnu krizu u srpsko-hrvatskim odnosima, koja je počela Šešeljevim incidentom u Skupštini Srbije, njegovim navodnim gaženjem zastave Hrvatske i prekidom posjeta saborskog izaslanstva Beogradu, Jeremić drži da su "krivi i jedni i drugi".



Komentirajući recipročnu mjeru Srbije nakon proglašenja ministra Aleksandra Vulina nepoželjnim u u Hrvatskoj, Jeremić kaže da je to "ozbiljna diplomatska kategorija", ali je uvjeren da je na sceni "jedna u potpunosti izrežirana situacija".



Ocjenu da je riječ o farsi Jeremić je ponovio komentirajući i činjenicu da se nitko od predstavnika EU nije bavio aktualnom srpsko-hrvatskom krizom niti je komentirao uzajamne mjere Zagreba i Beograda.



"Ponekad iz takvih farsi iziđu stvari koje nisu na početku planirane", rekao je Jeremić, ocijenivši kako uvijek "postoji opasnost da se neka vatra i zapali" ako se igrate šibicama, prenosi Hina.



Jeremić, ipak, vjeruje da je u slučaju Srbije i Hrvatske, to manje opasno, nego u nekim drugim mjestima u regiji, uz ocjenu da se "neuralgični odnosi s Hrvatskom" ne mogu popraviti preko noći.



Jeremić, koji je i predsjednik oporbene Narodne stranke, jedne od najmlađih političkih stranaka u Srbiji, kao najblagotvornije i najpragmatičnije rješenje za odnose Srbije i Hrvatske vidi "okretanje ka budućnosti".



"Bez izazivanja tenzija i inzistiranja na događajima o kojima postoje različiti narativi, koje je nemoguće pomiriti u nekom kratkom roku", objasnio je svoje stajalište Jeremić, naglasivši kako "treba biti vrlo pragmatičan".



Jeremić nije izravno odgovorio treba li Srpskoj radikalnoj stranci zabraniti rad i oduzeti zastupnički mandat Vojislavu Šešelju zbog pravomoćne haške presude, uz ocjenu da je "zabrana dosta teška kategorija u demokratskom društvu", ali i opasku kako "mi nismo demokratsko društvo".



"Koliko je meni poznato, mi poštujemo međunarodno pravo i međunarodne presude, kao nešto što je dio našeg sustatav a, ukoliko je netko po zakonu pravomoćno osuđen, onda bi posljedice u državi gdje vlada pravo morale biti primijenjene", rekao je Jeremić, inzistirajući da bi se zakon morao poštovati.



Jeremić je u intervjuu ocijenio i da Srbija, poslije izjave predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i neophodnim reformama unutar EU, neće ući u Uniju "u narednih 15 ili 20 godina".



"Granica EU je pala posred Balkana i to je vrlo delikatna crta između Srbije i Hrvatske", naglasio je Jeremić, koji je skeptičan da u EU postoji volja za proširenje na zapadni Balkan.



