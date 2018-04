Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima nade za poboljšanje odnosa sa Hrvatskom, ali da država Srbija mora da štiti svoje dostojanstvo.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Gledaćemo da bar nešto uradimo, iako ne mislim da smo za bilo šta krivi", rekao je Vučić novinarima u Beogradu odgovarajući na pitanje da li ima nade za poboljšanje odnosa sa Hrvatskom.



On je naglasio da država mora da štiti svoje dostojanstvo, ali da je "sve postalo pomalo besmisleno".



"Možda je bolje da samo šutite i pustite ih da rade šta hoće i to je to. Ako ništa, bar da ne mogu da nam govore `isti ste svi, nema razlike među vama`. Neka se svađaju sa Slovencima i Crnogorcima oko granice, sa Mađarima oko `INE`...Mi da se nekako sklonimo po strani", rekao je Vučić.



Vučić je najavio da će biti značajnih promjena u vojsci i policiji, a o nasljedniku načelnika Generalštaba kaže da trenutno ne razmišlja.



"Nisam ni znao da mu ističe mandat, nije me vojni kabinet upozorio", rekao je Vučić i dodao da je "opterećen mnogim drugim stvarima, prije svega Kosovom".



Vučić ističe da je u Vojsci do sada već dosta toga popravljeno, te da je Vojska jedna od najboljih, ako ne i najbolji sistem u zemlji.



Predsjednik Srbije je danas ispratio četvoro mladih biciklista na turu "Most prijateljstva" od Stambol kapije u Beogradu do Beogradske kapije u Istanbulu.





(SRNA)