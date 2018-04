Podgoričanin Goran Milanković (47) uhapšen je kada je policija u njegovom stanu pronašla kilogram kokaina, saopćeno je iz Uprave policije.

Ilustracija / 24sata.info

On se sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.



Ovom zaplijenom službenici Odsjeka za borbu protiv droge su prekinuli još jedan lanac ulične prodaje kokaina.



Na osnovu informacija da se G.M. duži vremenski period bavi dilovanjem kokaina, policija je pretresla njega i stan koji on koristi i tada pronašli oko 1065 grama kokaina. Njega je policija prvo u poslijepodnevnim časovima primjetila u ulici Ilije Plamenca i tada kod njega pronašla pvc pakovanje sa oko 52 grama kokaina.



Pretresom stana koji je on koristio pronađena su jos dva velika pvc pakovanja sa oko 1013 grama kokaina i jednu vagu za precizno mjerenje. Oduzet je i „BMW“ za koje se sumnja da ga je osumnjičeni koristio za obavljanje krivičnog djela.



G.M je, kako se sumnja, drogu nabavljao u većim količinama (više od kilograma) i nakon toga u stanu vršio mjerenje i prepakivanje u manja pvc pakovanja, koje je stavljao u ulični prodaju na području Podgorice.



Pronađenu drogu, od ukupno 1065 grama, je kako se sumnja nabavio od za sada nepoznatog lica na čijoj se identifikaciji radi, sa namjerom da u stanu izvrši miješanje kokaina sa odgovarajućom supstancom radi dobijanja mnogo veće količine.







(24sata.info)