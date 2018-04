Neki na Balkanu neki i dalje misle da treba da se bijemo, a svi nam ljudi odoše u neki bolji život, kaže predsjednik Aleksandar Vučić, te poručuje da misli da to treba da se zaustavi, a on će, poručuje, i lično ali i država Srbija boriti da se pokuša da naći rješenje za sve probleme koji nas opterećuju.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je to rekao nakon završetka sastanka u okviru procesa Brdo-Brioni u Skoplju, dodajući da je važno da razgovaramo o budućnsoti bez obzira na gorčinu koja je i danas na tom sastanku ispoljena.



"Nisam preveliki optimista, ali daću sve od sebe za to da život pobijedi, jer svi u regionu sebe samo lažemo da smo jaki i veliki. A mi možemo samo da sanjamo da nas ima 7, 3 miliona, Hrvati da ih je 4,4 miliona...jer svi nam ljudi odoše ka nekom boljem izboru", poručio je Vučić.



On je poručio zemljama regiona da svi lijepo govore, ali da niko nikome ne pomaže u procesu pridruživanja Uniji.



Predsjednik Srbije je, u okviru diskusije na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa, koji je održan iza zatvorenih vrata, rekao da umjesto jedni drugima da pomognu, jedni drugima podmeću nogu.



Da nije bilo njemačke kancelarke Angele Merkel, prema njegovim riječima ko zna šta bi bilo sa regionom.



Takođe je kritikovao prištinske vlasti, to jest kosovskog predsjednika Hašima Tačija, koji učestvuje na skupu u Skoplju, zbog hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Ðurića, ali i što ništa nisu uradili po pitanju Zajednice srpskih opština.



Na Tačijevo "radimo sada na statutu", on je pitao „a zašto nisi radio pet godina".



Zahvalio se prdsjedniku Savjeta EU Donaldu Tusku i rekao da je njegovim dolaskom podignuto povjerenje u EU.



Na današnjem sastanku osim domaćina predsjednika Makedonije Ðorđa Ivanova, i specijalnih gostiju predsjednika Savjeta EU Dolada Tuska, premijera Bugarske, zemlje koja predsjedava EU, Bojka Borisova, učestvuju predsjednik Albanije Iljir Meta, Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, Crne Gore Filip Vujanović, Slovenije Borut Pahor, predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, kosovski predsjednik Hašim Tači.



Brdo-Brioni proces iniciran je 2013. godine na Brdu kod Kranja od strane predsjednika Slovenije i Hrvatske, a ideja je da ove dvije članice EU pomognu zapadnom Balkanu na njihovom putu u Uniju, kao i njihovu stabilizaciju kroz jačanje regionalne saradnje i rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja.





(Tanjug)