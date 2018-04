Ministar vanjskih poslova Republike Srbije najavio je danas da će, ukoliko Hrvatska povuče svog ambasadora iz Beograda, Srbija učiniti isto.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Mi bismo u tom slučaju bili prinuđeni na to da reagujemo recipročno", rekao je Dačić.



On je istovremeno ukazao i da se "u cjelini treba okrenuti pozitivnoj agendi jer su odnosi Srba i Hrvata ključni za stabilnost regiona".



Vlada Srbije odlučila je ranije danas da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju.



Takvu odluku Vlada Srbije je donijela kao odgovor na notu zvaničnog Zagreba do zabrani ulazak ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u Hrvatsku.



"Vlada Srbije smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusjedske saradnje i poštovanju osnovnih evropskih vrijednosti u koje spada i sloboda kretanja ljudi", navodi se u saopštenju Vlade.



Vlada Srbije potvrdila je da ostaje opredijeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprinijeti narušavanju odnosa sa susjedima.



Hrvatski mediji, pozivajući se na izvore u tamošnjem državnom vrhu, najavili su danas da će Zagreb kao sljedeću mjeru tražiti povlačenje svog ambasadora Gordana Bakote iz Beograda.





(SRNA)