Vlada Srbije će na današnjoj sjednici donijeti odluku o zabrani ulaska u Srbiju ministru odbrane Hrvatske Damiru Krstičeviću, saznaje neogradski "Blic".

To će biti recipročna mjera o kojoj se danima unazad spekulira a koja je posljedica odluke hrvatskih vlasti da najprije zabrane ulazak ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu u Hrvatsku, a zatim i da "ostanu gluvi na ustaške parole "Za dom spremni", usred Jasenovca, u danu komemoracije žrtvama tog logora", piše Blic.



Danima unazad srpski državni vrh razmatrao je novonastale prilike na relaciji dvije države i šta bi bio pravi način da odgovori na postupak Hrvatske.



Kako saznaje "Blic", razmišljalo se o tome da se mjere zabrane ulaska u Srbiju primijene u odnosu na ministarku spoljnih i evropskih poslova Mariju Pejčinović Burić, koja se prva oglasila nakon što je Aleksandar Vulin dao izjavu. Postojala je mogućnost da to bude i Tomo Medved, hrvatski ministar branitelja, ali je na kraju odlučeno da reciprocitet upravo to i bude - vi nama, mi vama.



Iz Zagreba je danas poručeno, da će u slučaju da vlada Srbije nepoželjnim proglasi nekog od hrvatskih ministara, odgovoriti povlačenje ambasadora Hrvatske Gordana Bakote iz Beograda na konsultacije.



Kako je vlada Srbije već višekratno najavila da će uslijediti i “recipročne mjere” (prvo ih je najavio Vulin, pa Vučić, a potom i premijerka Brnabić) prema Hrvatskoj, dogode li se i budu li i one “iracionalne”, službena Hrvatska morat će posegnuti za novim diplomatskim korakom. Jedini koji će službenom Zagrebu preostati, u slučaju da vlada Srbije nepoželjnim proglasi nekog od hrvatskih ministara, bit će povlačenje ambasadora Hrvatske Gordana Bakote iz Beograda na konsultacije, pišu hrvatski mediji.



De facto to znači i zamrzavanje političkih odnosa na dostignutoj razini, koja je ionako već dovoljno niska i “hladna”.





