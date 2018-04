Zamjenik premijera Kosova Enver Hodžaj izjavio je kako stvaranje Zajednice srpskih opština (ZSO) treba da se ostvari uporedo sa učlanjenjem Kosova u Ujedinjene nacije (UN).

Hodžaj je za Radio "Slobodna Evropa" rekao da Kosovo ne treba da žuri da formira ZSO i ona treba da postane funkcionalna kada južna pokrajine dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama kao punopravna članica.



"Pošto Asocijacija (ZSO) ima za cilj da unaprijedi položaj Srba na Kosovu, ja sam mišljenja da njeno formiranje de fakto treba da se dogodi paralelno sa učlanjenjem Kosova u UN, kada Kosovo bude dobilo pravni status i puno međunarodno priznanje", kaže Hodžaj.



Prema njegovima riječima, nije obavezno da se pitanje ZSO uključi u paket finalnog sporazuma dijaloga sa Srbijom, već treba da se vodi kao paralelan proces.



"To treba da bude dio jednog istog procesa koji izražava očekivanja koja imaju Srbi, koji žive na Kosovu, ali da ispunjava i očekivanja Kosova u cjelini i zapadnih partnera Kosova kao njenih saveznika", kaže Hodžaj.



Drugačije mišljenje ima bivša ministarka za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri koja smatra da ne bi bilo dobro da se stvaranje ZSO odugovlači do postizanja finalnog rješenja za Kosovo, jer će u tom slučaju Srbija tražiti da ZSO ima izvršna ovlašćenja, koja su suprotna kosovskim zakonima i Ustavu.



Politički analitičar Imer Muškoljaj smatra da ne treba kasniti sa stvaranjem ZSO na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova i sporazuma u Briselu, ali podvlači da stvaranje Zajednice ne želi ni beogradska strana.



"Zvuči nevjerovatno, ali za formiranje ZSO u ovoj fazi nije zainteresovan ni Beograd. Kada to kažem, imam u vidu da oni žele više od toga, streme podjeli Kosova", smatra Muškoljaj.



Vlada Kosova je saopštila da će finalni prijedlog Statuta ZSO i direktiva o njenom formiranju biti dostavljeni na mišljenje Ustavnom sudu Kosova koji treba da procijeni njihovu saglasnost sa Ustavom zemlje.







