Gazda Dinama Zdravko Mamić javno je najavio samoubistvo, u intervjuu datom sedmičniku "Golubus".

Zdravko Mamić / 24sata.info

Mamiću se u Hrvatskoj sudi za kriminal - izvlačenje blizu 50 miliona eura iz gradskog kluba Dinamo, te udruživanje u zločinačku organizaciju sa saradnicima u Dinamu i članovima porodice.



- Nisam kriv. Meni su izmislili ta djela za koja mi sude. Nemam druge opcije nego da se borim na sudu. Ali, kad bih morao da idem u zatvor, napravio bih isto što i general Praljak. Ja sam vjernik i katolik, i to je u mojoj vjeri nedopustivo. Ali, kad sam vidio šta je napravio on, bio sam inspirisan i ja bih bez ikakve griže savjesti to isto napravio. Nikad u životu ne bih ušao u hrvatski zatvor nevin - poručio je Zdravko Mamić, prenose Vijesti.me.



Slobodan Praljak, osuđeni ratni zločinac, ubio se u haškoj sudnici tako što je u direktnom televizijskom prenosu popio otrov.



(24sata.info)