Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Beograd za dijalog sa Zagrebom, ali da je zabrinut zbog odnosa dvije zemlje, te zapitao da li je razumno da u Dvoru na Uni, većinskoj srpskoj opštini, bude podignut spomenik /ustaškom vikaru/ Alojziju Stepincu.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Govoreći o reagovanju predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović da je zabrinuta zbog odnosa sa Srbijom, ali da je ne zanimaju recipročne mjere već dijalog, Vučić kaže da je i on veoma zabrinut, ali da se trudio da bude objektivan.



On je za TV "Pink" rekao da Srbija nije zabranjivala da hrvatski ministri ulaze u Srbiju, te da je incident u Jasenovcu kada je razvijena zastava sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni!", višestruko teži, opasniji i snažniji od onoga što je lider radikala Vojislav Šešelj rekao da je uradio.



"Sve ovo imamo jer je Srpska radikalna stranka /SRS/ nešto saopštila, a niko to nije video, čuo, niti postoji informacija", rekao je Vučić.



On je napomenuo da je Zagreb zabranio ulazak u Hrvatsku srpskom ministru odbrane Aleksandru Vulinu zbog saopštenja radikala.



"Da niste malo ishitreno reagovali? Pitam ih hoće li podići spomenik Alojziju Stepincu u Dvoru na Uni, većinskoj srpskoj opštini? Mislite li da je to razumno i da je to prijateljski čin prema Srbima u Hrvatskoj i Srbima uopšte", zapitao je Vučić.



On je istakao da je Srbija uvijek spremna za dijalog i razgovor, ali da neko mora da želi da je čuje i sasluša. "Srbija je spremna da sluša Hrvatsku, ali nismo oduševljeni Barišićem, Budakom, Stepincem i njihovim veličanjem", rekao je Vučić.



Vučić je izjavio da Srbija mora da bude prisutna na Samitu EU - Zapadni Balkan u Sofiji 17. maja, jer ne bi bilo dobro da zemlja ne bude prisutna na skupu na koji dolaze najmoćniji evropski lideri, te dodao da Srbija ne može da "zabije nož u leđa Bugarskoj koja je podržava".



"Srbija, kako kaže, mora da napreduje, da raste, da razmišlja o budućnosti i da sebe osigura politički i ekonomski, zato Srbija treba da bude prisustna na samitu u Bugarskoj", naveo je on i dodao da će se sa srpskim premijerom Anom Brnabić dogovoriti ko će predstavljati Srbiju.



(24sata.info)