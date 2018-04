Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas je na Brdu kod Kranja sudjelovao na sastanku na vrhu Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP) kojega je ocijenio kvalitetnim. Plenković je nakon sastanka komentirao brojne teme, ponajviše odnose sa susjednim državama.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Za Hrvatsku, Sloveniju, Bugarsku i Grčku kao članice Europske unije ovo je prilika da još jednom damo podršku svim susjednim državama na jugoistoku Europe na njihovim reformskim naporima u procesu približavanja Europskoj uniji. To je bila glavna tema rasprave danas", kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković.



Hrvatski premijer je poručio kako u narednim mjesecima očekuje da svaka od ovih šest susjednih zemalja napravi odgovarajući napredak i ubrza proces približavanja EU.



Plenković je na Brdu kod Kranja razgovarao na odvojenim bilateralnim sastancima s Predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem i premijerom Kosova Ramushom Haradinajom.



Izvijestio je kako je pozvao Denisa Zvizdića da u svibnju mjesecu ove godine posjeti Zagreb kako bi se razmotrili ukupni odnosi Hrvatske i BiH.



Hrvatska i BiH imaju jako puno tema o kojima treba nastaviti razgovor, poručio je hrvatski premijer na Brdu kod Kranja.



"Pelješki most će se izgraditi. Mi smo iznijeli svu argumentaciju, dokumentaciju, potpisani sporazum o granici Tuđman - Izetbegović iz 1999. se primjenjuje bez obzira na činjenicu da nije ratificiran ni u jednom ni u drugom parlamentu. Jasno je da je Pelješki most na hrvatskom državnom teritoriju", kazao je premijer Plenković.



Plenković je dodao kako je na SEECP-u razgovarao i s potpredsjednikom Turske vlade Hakanom Cavusogluom.



"Most na Bosporu ispod kojega se ulazi u Crno more je visok 64 metra, ovaj koji ide prema Neumu je 55. Prema tome, ne vidim koja to vrsta plovila ne bi mogla proći širinom od 283 i visinom od 55 da bi bilo koji plovni put, neškodljiv prolazak ili bilo koja druga komunikacija iz Neuma prema otvorenom moru bila spriječena. Tu pravog problema nema", zaključio je.





(AA)