Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je poslije sastanka sa premijerom Belgije Šarlom Mišelom u Beogradu da je sporazum sa Prištinom o normalizaciji odnosa najveća prepreka na evropskom putu Srbije.

Arhiv / 24sata.info

Vučić je rekao da je ovo pitanje veoma teško, ali da je Srbija spremna za kompromisno rješenje i razgovor o bolnim rješenjima, kao i da kompromis moraju da naprave obje strane, a ne samo jedna.



On je na zajedničkoj konferenciji za novinare zahvalio Mišelu što smatra da region i Srbija treba da budu u vrhu prioriteta EU.



Predsjednik Srbije je naveo da je sa premijerom Belgije razgovarao juče i danas i da su ti razgovori trajali ukupno više od pet časova.



"Ti razgovori su bili veoma važni za Srbiju, mnogo toga sam čuo, naučio i sagledavali smo odnose u regionu, ali pre svega put Srbije ka EU. Analizirali smo stvari iz različitih uglova, a izneti su novi predlozi koji bi mogli da budu interesantni", istakao je Vučić.



On je izrazio zahvalnost premijeru Belgije "jer je, za razliku od mnogih drugih, slušao šta su to problemi Srbije i šta smatra da je realno i moguće uraditi u budućnosti".



Mišel je naglasio da su današnji i sinoćni razgovori bili sadržajni i plodni i predstavljali priliku da se razmotri pitanje kako unaprijediti ekonomsku saradnju i nastaviti dobru policijsku saradnju.



Belgijski premijer je ocijenio da je Srbija ključni činilac u regionu i važna za budućnost EU.



"Smatram da je Evropa velika raskrsnica i da mora da se razvije unutrašnja i spoljašna bezbjednost i spadam među evropske lidere koji stratešku poziciju ovog regiona stavljaju u vrh prioriteta", rekao je Mišel.



On je dodao da je u rješavanju pitanja Kosova i Metohije veoma važno da se sve strane suštinski razumiju i istakao da je juče i danas čuo sve argumente Srbije kako bi što bolje mogao da razumije razmišljanja i motive Beograda.



"Razgovarali smo sa puno povjerenja i iskrenosti jer je u sedmicama i mjesecima koji dolaze to važno u programu EU. Ima mnogo procesa koji mogu da se iskoriste u narednim sedmicama i mjesecima kako bi se ostvario korak naprijed. Potrebna je politička odgovornost da bi se sve riješilo", poručio je Mišel u obraćanju.







(SRNA)