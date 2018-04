Predsjednik Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, ne odustaje od odlaska u Hrtkovce, 6. maja, iako je policija zabranila sva okupljanja u tom selu, ali kaže da tamo "neće mitingovati, vec će se razmileti...".

Vojislav Šešelj / 24sata.info

Šešelj je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije poručio da će "to biti radikalski đurđevdanski uranak".



"Naše pravo niko ne smije da ukida i osporava. U svakoj varijanti 6. maja idemo u Hrtkovce, molimo Boga da bude lijepo vreme, da ne bude blata", rekao je Šešelj.



On je dodao da su mitinzi "slobodna stvar", a kaže i da na radikalskim skupovima "nikada nije bilo nasilja".



"Nema nikakvog razloga za zabranu. Nama ne smeta kontramiting, jer postoji tačno mjesto gdje ćemo mi biti", rekao je Šešelj i istakao da će skup obezbijedivati SRS.



"Mi nikada nismo izazivali tuče sa policijom. ako nas policija spreci, mi cemo šetati po Hrtkovcima. Ako nas policija napadne, mi ćemo odmah da sednemo na zemlju. To je naša stara taktika, tada policija ne tuče. Ako skup bude zabranjen – tako ćemo postupiti", rekao je Vojislav Šešelj.



Dopdaje i da nemaju zvanično obavještenje o zabrani, već samo izjavu ministra Nebojše Stefanovica.



"U slucaju zabrane neće biti ozvucenja, neće biti bine. To policija može da spriječi. A da spriječi gradane da slobodno hodaju - to je malo teže", rekao je.





(24sata.info)