Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec u ponedjeljak je skeptično reagirao na pismo koje je premijer Miro Cerar uputio Europskoj komisiji, zatraživši posredovanje u sporu s Hrvatskom oko tzv. neprenesene devizne štednje hrvatskih građana u bivšoj Ljubljanskoj banci Zagreb.

"Ja nisam optimist jer to nije jedini slučaj hrvatskog kršenja međunarodnih ugovora", kazao je u ponedjeljak u vezi s Cerarovom inicijativom o posredovanju Komisije Erjavec, komentirajući slučaj novinarima, pri otvaranju dvodnevnog summita Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP) na Brdu kod Kranja.



Erjavec je kazao da Hrvatska već krši arbitražni aporazum o granici, te da ne poštuje niti arbitražnu presudu u slučaju Ina-Mol, prenosi Hina.



Ako do medijacije Komisije ipak dođe i ona ne bude uspješna, onda će Slovenija morati Hrvatsku tužiti pred sudom EU-a u Luksemburgu, upozorio je slovenski šef diplomacije, reagirajući na pismo Komisiji koje su potpisali premijer Miro Cerar i ministrica financija Mateja Vraničar Erman.



"Ne ide drukčije. Kad imaš susjeda koji eklatantno krši međunarodne propise, onda ti ne preostaje ništa drugo nego koristiti pravna sredstva jer drugih mogućnosti ni nemaš", kazao je Erjavec.



Vlada u ostavci koju vodi Cerar zamolila je Komisiju za medijaciju, kako bi se postupci pred hrvatskim sudovima koje su pokrenuli Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka, zaustavili uz navod da to smanjuje vrijednost Nove Ljubljanske banke (NLB) koju je Slovenija prema dogovoru s Komisijom dužna privatizirati, odnosno prodati tri četvrtine njenih dionica.



Slovenija u pismu predsjedniku Komisije Jean-Claudeu Junckeru tvrdi da je pitanje stare devizne štednje stvar budućih sukcesijskih pregovora i da je memorandumom iz Mokrica pred ulazak Hrvatske u EU bilo dogovoreno da se svi sudski postupci protiv slovenske banke u Hrvatskoj obustave.



Kako navode slovenski pravni izvori takva medijacija u europskoj praksi prilično je rijetka, a da bi ju Komisija prihvatila nužna bi bila i prethodna privola hrvatske strane.





