Odbjegli hrvatski tajkun Ivica Todorić izjavio je u ponedjeljak da će se boriti protiv izručenja Hrvatskoj, ali i najavio skori dolazak u Hrvatsku "koji će sve iznenaditi".

Ivica Todorić

Sud u Londonu odobrio je izručenje osnivača posrnule kompanije Agrokor, ali on će ostati na slobodi uz strože mjere opreza do pravomoćnosti odluke.



"Ovo je još jedna moja pobjeda", izjavio je Todorić novinarima nakon odluke londonskog suda, prenosi Hina.



Najavio je da će koristiti sve zakonske mogućnosti koje mu se pružaju u Velikoj Britaniji da bi izbjegao izručenje.



No unatoč tome, kaže da će se uskoro pojaviti u Hrvatskoj.



"Bit ćete svi iznenađeni kad dođem u Hrvatsku", istaknuo je Todorić.



Nije želio precizirati datum, rekavši tek "vidjet ćete".



Todorić je uhićen lani 7. studenog temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska.



On i još 14 ljudi pod istragom su zbog dužničke krize u Agrokoru, kompaniji koja u Hrvatskoj i regiji zapošljava 60.000 ljudi i nad kojom je nadzor preuzela hrvatska država.





(FENA)