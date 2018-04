U Dubrovniku je danas potpisan ugovor o izgradnji Pelješkog mosta između Hrvatskih cesta i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation te ugovor za nadzor gradnje sa zajednicom ponuditelja u kojoj su Institut IGH, Centar za organizaciju građenja i Invest inženjering.

Na potpisivanju tih ugovora bili su predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar državne imovine Goran Marić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i ministar uprave Lovro Kuščević. Ugovor s izvođačima radova za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama potpisali su predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i opunomoćeni predstavnik konzorcija/zajednice ponuditelja Zhang Xiaoyuan.



Ugovor o stračnom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji mosta potpisali su predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i predsjednik Uprave IGH Oliver Kumrić.



Premijer Andrej Plenković kazao je, uoči potpisivanja ugovora, kako je ovo projekt kojim Hrvatska postaje jedinstvena, 'taj je projekt od strateškog značaja za cijelu zemlju', rekao je premijer koji je Pelješki most nazvao "arhitektonskom perlom u infrastrukturi Hrvatske koja će izgledom i funkcionalnošću oplemeniti prometnu infrastrukturu".



"Ovo je projekt kojim Hrvatska postaje jedinstvena. To je projekt od strateškog značaja za cijelu zemlju. Svi smo svjesni koliko je bitno izgraditi u ovaj most i na taj način uključiti jug Hrvaske u infrastrukturnu mrežu autocesta. To je važno za sve naše sugrađane u Dubrovačko-neretvanskoj županiji", rekao je premijer naglašavajući važnost ovog projekta, ne samo u vrijeme turističke sezone.



Podsjetio je i na izjavu Jean-Claudea Junckera koji je rekao kako će Europa pomoći izgradnju Pelješkog mosta jer je taj projekt važan Hrvatskoj, ali rekao i kako je tijekom izrade projekta posvećivana pažnja i dobrobiti susjedne BiH.



'Ovaj je most jedan od graditeljskih pothvata koji će obilježiti našu generaciju,. Došli smo do ostvarenja ideje kad je povezivanje juga Hrvatske posve izvjesno', kazao je uoči potpisivanja ugovora predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, piše Hina.



Naša najjužnija regija dobiva šansu za dodatni razvoj turizma, kazao je.



Podsjetimo, Hrvatske ceste su dobile tri ponude na natječaju za gradnju Pelješkog mosta i u siječnju ove godine odabrale su ponudu kineskog konzorcija, po cijeni od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a). Početkom travnja je, pak, za nadzor nad izgradnjom mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama odabrana zajednica ponuditelja, u kojoj su Institut IGH, Centar za organizaciju građenja i Invest inženjering, koje su za to dale ponudu u iznosu od 49,4 milijuna kuna (bez PDV-a).





