Potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija i Hrvatska trebaju nastaviti dijalog i da nacionalizam s obje strane donosi ne jedan, već mnogo koraka unazad, kao i da to nije dobro za stabilnost regije i razvoj gopodarstva.

Foto: Tanjug

"Mislim da nacionalisti i s jedne i s druge strane ne donose dobro vlastitim državama, a kamoli regiji ... donosi ne jedan, nego mnogo koraka nazad", kazala je ona za RTS i osudila pojavu zastave s ustaškim pozdravom jučer u Jasenovcu, navodeći da bi to svi trebali osuditi.



Kao antieuropsku je ocijenila i odluku hrvatske vlade da ne dopusti srpskom ministru odbrane Aleksandru Vulinu ulazak u Hrvatsku.



"Ako hoćemo pričati o budućnosti regije moramo uzeti time out i vratiti se na ono što su se nedavno dogovorili predsjednik Srbije i predsjednica Hrvatske kada je Vučić bio u Zagrebu, pokušati graditi budućnost. Postoje mnoge stvari koje nas razdvajaju, ali i budućnost koja je važna za građane", kazala je Mihajlović, prenosi Beta.



"Možda smo se i mi mogli vratiti iz Zagreba"



Ona se osvrnula i na prekid posjeta Srbiji hrvatske delegacije, na čelu s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Podsjetila je, da je bila u posjetu Zagrebu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, navodeći da je srpska delegacija "zbog raznih situacija" možda mogla vratiti se u zemlju, ali to nisu uradili.



"Da je srpska vlada reagirala na sve ono što se u prethodnom periodu čulo od strane članova hrvatske vlade, mislim da bi pola hrvatske vlade imalo zabranu ulaska u Srbiju, ali hajde da mislimo u budućnosti i radimo ono što smo rekli da ćemo raditi, a to gospodarstvo", kazala je ona i istaknula da bez stabilne regije nema ekonomije.



Osudila je i izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da želi graditi novi dijalog sa Srbijom za koju je rekao da je "bila agresor na Hrvatsku".



"Mislim da je za osudu takva izjava predsjednika hrvatske vlade, ali kao što sam rekla hajde da pokušamo ići naprijed", rekla je Mihajlović.



Potpredsjednica Vlade Srbije kazala je i da je sve što se dogodilo u prethodnom periodu donijelo najviše problema Srbima koji žive u Hrvatskoj.



"Gorak je dojam kad smo se vratili iz Hrvatske, kako izgleda njihov život i što može Srbija učiniti da im bude bolje", rekla je Mihaljović.



Iako smatra da treba ići naprijed i da je manevarski prostor za dijalog ogroman, Mihajlović je kazala da je bilo mnogo strpljenja sa srpske strane.



"Hajde da pokušamo da to strpljenje dobijemo i s hrvatske strane i da idemo dalje", rekla je ona.



(24sata.info)