Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da želi smanjiti tenzije i otvoriti prostor za dijalog sa Srbijom. Plenković je naveo da ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nije osoba koja je svojim izjavama u posljednje vrijeme doprinosila tome.

Andrej Plenković / 24sata.info

Prema njegovim riječima, jučerašnja poruka Vulinu da nije dobrodošao u Hrvatsku je poruka stava i odlučnosti Zagreba da neće tolerisati stavove kakve je on iznosio, prenose hrvatski mediji.



Plenković je ponovio da je Srbija "bila agresor na Hrvatsku od 1991. do 1995. godine", te da se novi odnosi ne mogu graditi ako se u kontinuitetu nastoje davati izjave "koje su uvredljive za Hrvatsku i štetne za međusobne odnose".



On je ocijenio da posljednji događaji ne blokiraju saradnju sa Srbijom, a ponovio je i da Hrvatska jasno osuđuje ustaške zločine od 1941. do 1945. godine, ali i da gleda u budućnost.



(SRNA)