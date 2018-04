Policija u Beogradu, Kraljevu i Kragujevcu rasvijetlila je otmicu 50-godišnjeg muškarca i uhapsila dvije osobe prilikom primopredaje novca.

Ilustracija / 24sata.info

Sumnja se da su lica čiji su inicijali, Z.J. iz Kuršumlije i I.S. iz Beograda, 17. aprila ove godine na području Raške oteli oštećenog, odveli ga u kuću na području Aranđelovca, a potom tražili otkup, saopšteno je iz MUP Srbije.



Policija ih je uhapsila u Beogradu prilikom primopredaje novca.



U pretresu vikendice osumnjičenog I.S. pronađeni su pištolj, lovački karabin i 16 komada municije, pa će protiv njega biti podnesena i krivična prijava zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.



Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.





(SRNA)