Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da će Srbija državnički i brzo odgovoriti na poruku Zagreba da do daljeg on nije dobrodošao u Hrvatsku.

"Srbija će reagovati na ovu provokaciju odlučno i državnički, kao što reaguje jedna suverena država i to će biti brzo", rekao je Vulin za RTS, povodom saopštenja hrvatskog Ministarstva spoljnih poslova da do daljeg nije dobrodošao u Hrvatsku zbog izjave da o njegovom dolasku u tu zemlju može da odluči vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, a ne hrvatski ministri.



On je ocijenio da vlastima u Zagrebu smeta to što Srbija govori istinu i da je riječ o pokušaju da se ućutka neko ko o Hrvatskoj govori istinu.



"Najstrašnija istina o Jasenovcu nije samo to što se dogodilo, već što sadašnja Hrvatska neće da se pokaje za to što je uradila", istakao je Vulin.



On je naglasio da neće prestati da govori istinu onakvu kakva ona jeste.



Vulin je podsjetio da se NJemačka denacifikovala i da je rekla da se kaje za zločine iz Drugog svjetskog rata, a njeni zvaničnici ne dolaze u Mathauzen da polože vijence, kao što čine hrvatski u Blajburgu.



"Teško je otići u Jasenovac na grob poklane dece, a posle u Blajburg na grob koljača te dece. Nas boli svako ovo podsećanje, ali neko već jednom mora da kaže - kajemo se, nećemo u Blajburg da polažemo vence na grobove ustaša", naveo je Vulin.



Komentarišući stav Hrvatske da je neprimjerena izjava da o eventualnoj njegovoj posjeti Hrvatskoj može da odluči samo vrhovni komandant Vojske Srbije, Vulin je rekao da je riječ o proceduri, te da je ministar odbrane dužan da se, kada putuje, konsultuje sa vrhovnim komandantom koji mu daje ili ne daje dozvolu.



"Mislio sam da je u Evropi sloboda kretanja zagarantovana, da svako može da se kreće, ako nije počinio neko krivično delo. A, ovo je samo procedura koja se odnosi na sve. Smeta im Vučić, smeta im što je vrhovni komandant, smeta im što Srbija govori, što Srbi govore", istakao je Vulin.



On dodaje da su mu u Hrvatskoj zamjerili i to što je rekao da je "mržnja sa kojom Vučića čekaju u Zagrebu crna mrlja na obrazu Hrvatske", te podsetio da su srpskog predsjednika tokom njegove nedavne posjete u Hrvatskoj "dočekale ustaše koje su ga vrijeđale na najbrutalniji način".



"Smetaju im i moje izjave i o kardinalu Alojziju Stepincu, i o Jasenovcu, smeta im što podsećam koliko su Srbi diskriminisani", naveo je Vulin.



Govoreći o budućnosti odnosa Srbije i Hrvatske, Vulin je rekao da srpska strana uvijek pokušava da odnosi budu dobri, te ocjenio da ono što je Vučić istrpio tokom posjete Zagrebu nije htio ni na koji način da istrpi predsjednik hrvatskog parlamenta Gordan Jandroković tokom posjete Beogradu.



"Ovde on nije hteo da istrpi nikakvu provokaciju, kao da je čekao povod da odmah prekine posetu", dodao je Vulin.





