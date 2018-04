Bjelorusija je poklonila Srbiji četiri borbena aviona "MiG-29", koji će biti remontovani i modernizovani po istom modelu kao i šest aviona dobijenih od Rusije, rekao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Foto: 24sata.info

On je naveo da su avioni donirani kao plod dogovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Bjelorusije Aleksandra Lukašenka.



Vulin je rekao za "Politiku" da će Srbija za godinu dana imati eskadrilu modernizovanih "migova-29", a stići će i prvi helikopteri "H-145M".



"Verujem da ćemo biti jači i za helikopter `Mi-35`, kao i za brojno naoružanje iz naše proizvodnje. Samohodne haubice `nora 552` nalaze se u završnoj fazi ispitivanja u Tehničkom opitnom centru i očekuje se veoma brzo njihov prijem u naoružanje naše vojske", rekao je Vulin.



Ministar odbrane Srbije je napomenuo da postoje pokušaji ugrožavanja vazdušnog prostora Srbije i da su oni prepoznati i spriječeni.



"Ništa ne može da uđe u naš prostor, a da mi to ne primetimo i u skladu sa procenjenim stepenom opasnosti reagujemo", rekao je on.



Na pitanje da li prema procjeni Ministarstva odbrane postoji rizik od pogoršanja bezbjednosne situacije na Kosovu i Metohiji i u Kopnenoj zoni bezbjednosti, Vulin kaže da vojska čuva mir i sigurnost svakog građanina Srbije, ali da uvijek postoji rizik.



"Budno pratimo svaki pokušaj destabilizacije Kosova, a posebno pokušaj preuzimanja sjevernog dijela silom", naglasio je Vulin.



Govoreći o izvozu naoružanja, on je naveo da je tokom ove godine zaključeno 718 miliona dolara ugovorenih poslova, kao i da su proizvodi domaće odbrambene industrije veoma traženi na svim tržištima.



On je najavio da će vojska Srbije ove godine imati znatan broj aktivnosti s NATO-om, najveći broj aktivnosti do sada sa Organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbjednosti, predvođenoj Rusijom, ali i veliki broj bilateralnih aktivnosti sa SAD i sa Rusijom, čak najveći ikada.



"Mi smo vojno neutralna zemlja i tako ćemo se ponašati u vremenu pred nama", rekao je Vulin.





(SRNA)