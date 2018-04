Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da želi da se sutra na zvaničnoj državnoj komemoraciji u Jasenovcu izrazi poštovanje prema žrtvama ustaškog logora.

Andrej Plenković / 24sata.info

Plenković je rekao da vodi politiku jasnog određivanja prema svim totalitarnim režimima pri čemu nema nikakvih dilema o osudi ustaških zločina u Jasenovcu.



On je naveo da su na sutrašnju komemoraciju u Jasenovcu pozvani Milorad Pupovac iz Srpskog narodnog vijeća, Savez antifašističkih boraca i jevrejska udruženja, prenose hrvatski mediji.



"Situacija nikako nije ista ove godine u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na naslijeđene pa i podmetnute probleme", istakao je Plenković.



Komentarišući mogućnost da sutra na područje Jasenovca dođe ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, Plenković je rekao kako to ne bi bilo dobro rješenje zbog njegovih ranijih izjava.



Očekujemo da svako ko dolazi u Hrvatsku poštuje hrvatsku državu, a on je znao prilikom svojih boravaka imati neprimjerene i uvredljive izjave i nismo sigurni da je u ovakvom trenutku to najbolje rješenje", kaže Plenković.





(SRNA)