Chiara Pašić (33) danas je na pulskom Županijskom sudu nepravomoćno osuđena na 33 godine zatvora i još najviše dvije godine psihosocijalnog liječenja zbog ubojstva trogodišnjeg sina Denisa.

Za ubojstvo sina sudilo joj se zajedno s 15-godišnjakinjom koja joj je u zločinu pomagala, no novinari su prilikom izricanja njene kazne morali napustiti sudnicu.



Maloljetna pomagačica dobila je do tri godine u odgojnom zavodu u Požegi. Na vještačenje će morati ići svakih šest mjeseci.



Brat osuđene: "Kazna je prestroga"



Brat Chiare Pašić je novinarima nakon objavljivanja presude rekao kako su presudu očekivali, ali kako kaznu od 33 godine on osobno nije očekivao.



"Pisat ćemo žalbu, kako zbog visine sankcije, tako i zbog nekih drugih razloga, jer nismo zadovoljni provedenim postupkom i smatramo da su povrijeđeni neki važni dokaznu prijedlozi koje je sud odbio, a koji se tiču krivnje", poručio je i dodao kako misli da je bilo razloga i za drugačiji tijek postupka.



"Što se tiče same sankcije mislim da je prestroga s obzirom na sve što nam je poznata", dodao je.



Glasnogovornica pulskog suda rekla je kako je osuđena maloljetnica upućena u odgojni zavod u Požegu na izvršavanje mjere prije njezine pravomoćnosti.



Ugušile ga jastukom, a tijelo zatim bacile u more



Tužiteljstvo je u svom završnom govoru ustvrdilo kako smatra dokazanim da su Pašić i maloljetnica, tada 14-godišnjakinja odbjegla iz Doma za odgoj djece i mladeži u Puli, 23. svibnja prošle godine u poslijepodnevnim satima jastukom ugušile Chiarinog sina u stanu u Akvilejskom prilazu, a potom tijelo dječaka odnijele i bacile u more uz obalu bivše vojarne Vallelunga.



Pašić je potom prijavila pulskoj policiji da joj je dijete nestalo dok se igralo u parku kod zgrade u Akvilejskom prilazu.



Premda se policajcima njezina priča od početka nije činila uvjerljivom, po Puli je pokrenuta potraga za trogodišnjakom. Istovremeno, policajci su bili uporni s pitanjima te se majka u ranim jutarnjim satima slomila i odvela ih do tijela dječaka na Vallelungi.



