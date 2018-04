Srbija ide u pravom pravcu na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, poručila je danas visoka predstavnica EU za sigurnost i vanjsku politiku Federica Mogherini, istakavši da sve iz Briselskog sporazuma mora biti ispunjeno te da Zajednica srpskih opština mora biti formirana, na šta je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio da je potpuno siguran da Priština neće ispuniti svoje obaveze iz Briselskog sporazuma.

Foto: 24sata.info

Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Predsjedništvu Srbije, Mogherini je rekla da poruka koju donosi nije samo bilateralna i upućena samo Srbiji, već da je regionalnog karaktera.



"A to je perspektiva ka EU, naročito za ove četiri zemlje u kojima sam bila, ona je vjerodostojna i opipljiva posebno za Srbiju i Crnu Goru, a to je da idete u dobrom pravcu", navela je ona u Beogradu, nakon sastanka sa Vučićem.



Prema njenim riječima, jasno je da pregovori sa Srbijom napreduju dobro, te da su dobri izgledi da se nova poglavlja otvore tokom predsjedavanja Bugarske EU.



Ona je rekla i da je impresionirana energijom, posvećenošću, ambicijama, voljom, svuda, pa i ovdje u Beogradu, da se nastavi dalje sa reformama na putu ka članstvu ka EU.



"Lično sam ubijeđena da je proces proširenja poklon koji mi sami sebi u EU treba da damo", navela je.



Kako je dodala, postoji dalji posao koji treba da se uradi, a da su toga svjesni i Vučić i Vlada Srbije.



"Sigurna sam u posvećenost ovih institucija da postignu dalji napredak i u ovim oblastima koje do sada nisu imale napredak", rekla je.



Govoreći o primjeni Briselskog sporazuma, ona je istakla neophodnost formiranja Zajednice srpskih opština, ali i Sporazuma o energetici.



"Uvijek insistiram na potrebi potpune primjene onog što je dogovoreno. Vjerujem da kao i drugi elementi Briselskog sporazuma moraju da se sprovedu, trebalo je i ranije, ali svi elementi moraju da se sprovedu", rekla je i pozdravila početak izrade Statuta Zajednice srpskih opština, koji je, kako je navela, kasnio.



Na to je Vučić rekao da ostaje pri onome što je i ranije rekao,



"Da ne mislite da sam nijem kada dođu zvaničnici, siguran sam da Albanci nikada neće ispuniti svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, Sporazum o energetici nije dogovoren već je rečeno da će se o tome diskutovati, a sve ostale obaveze su ispunjene", kazao je.



Prema njegovim riječima, formiranje Zajednice srpskih opština čini 40 odsto Briselskog sporazuma, a danas je pet godina otkako je taj sporazum potpisan. On je istakao da je pitanje Kosova i Metohije pitanje zbog kojeg je veoma zabrinut, ali da je uvjeren i da se nada da uz podršku Mogherini i mnogih drugih "sve teškoće, opasnosti i prepreke možemo i moramo da izbjegnemo".



Međutim, on je naveo da je Srbija uvijek spremna za razgovore i da će oni biti nastavljeni.



On je rekao da su na sastanku analizirali izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja EU, gdje je prepoznata posvećenost Srbije, istakavši da je posebno zadovoljan zbog napora u ekonomskoj sferi.



"Razgovarali smo i o poglavljima u kojima je postignut manji napredak, nismo se u svemu saglasili, ali sasvim spremni da se posebno posvetimo unaprijeđenju vladavine prava", kazao je.



Upitani o incidentu lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja koji je gazio hrvatsku zastavu ispred Skupštine Srbije, a zbog čega je delegacija na čelu sa predsjednikom Hrvatskog sabora prekinula posjetu Srbiji, Mogherini je rekla da osuđuje svaki akt i svaki čin koji ne podržava državne institucije.



"Želim da naglasim ono što je rekao Vučić, a to je da su to epizode koje ne služe na dobro samoj Srbiji i tome da se ona vidi kao jedna solidna demokratska zemlja", navela je.



Predsjednik Srbije ponovio je da i on osuđuje Šešeljevo ponašanje, ali da postoje stvari koje "ne znamo".



Tokom posjete, Mogherini se sastala i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić gdje je rečeno da će Srbija pristupiti daljim reformama u skladu sa izvještajem Evropske komisije.





(AA)