Pregovori Crne Gore s Evropskom unijom odvijaju se dobro i njen put ka pristupanju u članstvo jasno je označen u izvještaju Evropske komisije, kazala je u četvrtak u Tivtu visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini nakon razgovora s crnogorskim premijerom Duškom Markovićem.

Federica Mogherini / 24sata.info

"Uvidjeli smo napredak u području javne uprave, ekonomije i znamo koliko je to važno za građane. Radujemo se napretku i u drugim područjima. Vidjeli smo u nekim područjima sporiji napredak i nedostatak aktivnosti. Uvjerena sam da će se vlada pozabaviti pitanjima koja su označena u Izvještaju", istaknula je Mogherini, koja se nalazi u Crnoj Gori u sklopu posjete zemljama zapadnog Balkana.



Ona je dodala kako je Crna Gora zauzela mudro stajalište u pružanju ohrabrenja zemljama regije na njihovom putu ka EU.



"U Briselu dobro znamo da je ovo Evropa i da je proces ka članstvu u EU ne samo otvoren, već da je i u interes u i EU i Zapadnog Balkana", kazala je Mogherini.



Mogherini je pohvalila ulogu koju Crna Gora ostvaruje u vanjskoj politici, a koja je, kako je kazala, usklađena s evropskom.



“To pokazuje da razmišljamo jednako i da smo na istim frekvencijama“, naglasila je visoka predstavnica.



Ona je i ovog puta komentirala bojkot sudjelovanja opozicije u crnogorskom parlamentu poručivši da se za to može i mora pronaći rješenje.



Osvrćući se na upit novinara da prokomentira zahtjev nekoliko crnogorskih nevladinih organizacija, koje su od evropskih dužnosnika zatražile zamrzavanje pregovora Crne Gore s EU, Mogherini je kazala da se tzv. klauzula balansa može aktivirati u slučaju kada nema nepretka, odnosno kad dolazi do nazadovanja u pregovorima, a to, po njenim riječima, nije slučaj s Crnom Gorom.



Premijer Marković zahvalio je visokoj evropskoj predstavnici na naporima koje čini da Crna Gora i Zapadni Balkan imaju jasnu evropsku perspektivu.



"Evropska perspektiva Zapadnog Balkana je jasna i izvjesna, a sada je samo ostalo da zemlje kandidati ispune obaveze i stvore pretpostavke za konačno članstvo u EU“, naveo je crnogorski premijer.



Mogerini je u srijedu boravila u Skoplju, gdje se sastala s premijerima šest država Zapadnog Balkana. Na sastanku je ocijenjeno da Izvještaj EK o državama Zapadnog Balkana osnažuje evropsku perspektivu regije.



Mogherini bi se tokom posjete Crnoj Gori trebala susresti i s novoizabranim crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem.







(FENA)