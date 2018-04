Lider SRS, Vojislav Šešelj, dan poslije incidenta sa hrvatskom zastavom u Skupštini Srbije, obratio se novinarima i rekao da će i dalje "pljuvati, gaziti i paliti zastavu hrvatske ustaške države", ali je glavna tema pres konferencije bila da li se to zaista i dogodilo, jer niko od novinara to nije vidio.

"E, ovo je prava zavjera. Ja hoću novi sudski postupak, a vi kažete nije se desilo. Ne znam šta da vam dogovorim. Zašto bih izmislio? Da li mi baš svi novinari ne vjeruju? Ima li neko da vjeruje?", pitao je Šešelj.



Pošto novinari nisu odgovorili, Šešelj je zaključio:



"Niko? E, ovo je je prava novinarska zavera danas. Moraćemo ponovo", rekao je Šešelj.



"Zaista je nevjerovatno da vi sumnjate da se događaj desio, ali desio se, a čak i da se nije desio, efekat je sasvim solidan", dodao je lider radikala.



On je naveo da je skupštinsko obezbjeđenje vidjelo da se to dogodilo, te da su se radikali "rvali sa njima".



"Članovi delegacije su čuli kad sam im opsovao majku. Prvo sam rekao da sam im zgazio hravstku ustašku zastavu i onda sam im opsovao svima majku ustašku. A šta vi hoćete da kažete, da smo se izmislili, a budale nasjele? Pa, to bi bilo izvanredno da je tako, ali nismo izmislili", rekao je Šešelj.



On je pozvao novinare da pitaju ministra unutrašnjih poslova da li ima snimak sa ulaza u skupštinu.



Prethodno je naveo da "srpske patriote i časni Srbi podržavaju ono što su Filip Stojanović i on uradili pred Narodnom skupštinom" i primijetio da se poslije toga "digla i kuka i motika", te da su reagovali i predsjednik Srbije, premijerka i predsjednica Narodne skupštine.



"Kaže predsjednik - ne moze se izvrgavati ruglu zastava nijedne suverene zemlje. E, može, jer pod tom zastavom je izvršena agresija na Republiku Srpsku krajinu. 200.000 Srba je protjerano, a nekoliko hiljada civila pobijeno i pod tom zastavom ustaški režim je protjerao više od 300.000 Srba", rekao je on.



Šešelj je rekao da je SRS ponosna na svoj veliki miting od 6. maja 1992. godine i najavio da će ponovo u "srpskim Hrtkovcima" održati miting na Ðurđevdan.

(24sata.info / Tanjug)