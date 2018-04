Lider Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović zahtjeva od policije da hitno identifikuje i privede obezbjeđenje Vojislava Šešelja, kao i njega, zbog današnjeg fizičkog napada na Nenada Čanka, da najavljeni skup radikala u Hrtkovcima zabrani i upozorio, „u slučaju da skup bude odobren, da on neće biti održan, jer ćemo ga spriječiti“.

Čedomir Jovanović / 24sata.info

Ako je policija nesposobna da to uradi, onda ćemo biti prinuđeni da sami reagujemo, kako smo već to radili u prošlosti kada je u pitanju Šešelj i njegova horda sastavljena od nasilnika i primitivaca, izjavio je Jovanović.



Potrebno je, ako je rekao, staviti tačku na bahaćenje Vojislava Šešelja i spriječiti njegovo terorisanje cijele zemlje i poštenih i pristojnih građana.



Danas je u napadu na hrvatske parlamentarce obrukao Srbiju i svakog građanina, još jednom služeći se primitivnim ponašanjem nedostojnog normalnog i razumnog čovjeka, što Šešelj nikada nije ni bio, ocijenio je Jovanović.



Gazeći hrvatsku zastavu i vrijeđajući hrvatske poslanike samo je kompromitovao Srbiju u očima ljudi koji žive u našem susjedstvu, svjesno stvarajući tenzije koje treba da pogoršaju naše međusobne odnose, istakao je Jovanović. Jovanović takođe traži od policije da najavljeni skup radikala u Hrtkovcima zabrani, jer je to samo prilika da osuđeni ratni zločinac Šešelj i dalje širi svoju mržnju i poziva na nasilje.



U slučaju da skup bude odobren, unaprijed upozoravamo da on neće biti održan, jer ćemo ga spriječiti. Suprotstavljanje Vojislavu Šešelju i njegovom ludilu obaveza je svakog pristojnog čovjeka u Srbiji, kaže Jovanović u pisanoj izjavi za medije.



