Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV), Nenad Čanak, kaže da mu je Vojislav Šešelj prijetio da će mu nanijeti fizičke povrede ukoliko dođe u Skupštinu Srbije, a tjelohranitelj lidera radikala ga napao.

Nenad Čanak / 24sata.info

Čanak je novinarima u parlamentu rekao da se to dogodilo jutros na Televiziji Happy gdje je gostovao, a gdje ga je potom, kaže, dočekao Šešelj sa tjelohraniteljima i počeo da ga vrijeđa najgrubljim uvredama i prijetnjama.



"Pošto sam mu biranim rečima uzvratio, napao me je njegov telohranitelj što je sprečio kolega (Muamer) Zukorlić, koji se nalazio tu prisutan, i pomogao mi da izađem iz te televizije", tvrdi Čanak.



Kako je ispričao, da je Šešelj, za kojeg je rekao da je "osuđeni ratni zločinac i zlikovac Šešelj dr Vojislav koji je sticajem nesrećih okolnosti poslanik u parlamentu", ponovo počeo da dovlači batinaše da plaše ljude i da prijete.



"Mene su, eto, fizički napali. Zahtevam od MUP-a da privede njegovo takozvano obezbeđenje, da se počinioci identikifuju, a Šešelj dr Vojislav da bude izložen primeni zakona kojim mu se oduzima mandat poslanika da bi mogao da odgovara za uvrede i pretnje upućene ne samo meni nego i nizu drugih kolega", rekao je Čanak.



On je poručio da će ukoliko MUP i drugi pravosudni organi to ne urade "biti prinuđeni da se branimo kao što smo to činili 90-tih što nikome nije u interesu".



"Ili će država raditi svoj posao, ili ćemo mi morati da radimo posao umesto nje", rekao je Čanak.





(24sata.info)