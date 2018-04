Svećenik Milan Jordović (41) iz Požege, koji je osuđen na 12 mjeseci kućnog zatvora zbog krijumčarenja 27 kilograma skanka, dojučerašnjim parohijanima priča suprotnu priču od one na osnovu koje je s Višim tužilaštvom u Čačku izdejstvovao nadogbu, saznaje “Blic”.

Jordoviću se sudi pred još jednim sudom – crkvenim, s tim što se sa presudom unaprijed pomirio. Kako “Blic” saznaje, on će pred crkveni sud izaći sa molbom da mu, prije nego što umre, vrate čin, kako bi umro kao sveštenik.



Jordović je uhapšen 26. februara u Mrčajevcima kod Čačka, zajedno sa bivšim vjeroučiteljem iz Požege Zoranom Marinkovićem, pošto je u njihovom Pasatu pronađen tovar droge koji je prevožen sa Kosova. Nekoliko dana kasnije, uhapšene su Svetlana P. (46) i njena kćerka Ana P. (24) iz požeškog sela Loret, na koje je pala sumnja da su zapravo one bile organizatori transporta 27 kilograma skanka.



Ispostavilo se da su Jordović i Marinković tokom istrage “propjevali” o ulozi majke i kćerke u krijumčarenju narkotika, i na osnovu tog priznanja sa Tužilaštvom u Čačku postigli nagodbu po kojoj su oglašeni krivim za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i osuđeni na jednogodišnje nošenje nanogice.



Ipak, Milan Jordović, rekla nam je jedna Požežanka iz naselja Savinac gdje je pop-diler službovao, od kada je izašao iz zatvora priča da je nevin i da je nesvjesno upleten u krijumčarskog klupko.



– Govori da je na Kosovo krenuo po molbi Marinkovića da mu pomogne da prevezu nekakve lijekove i da je bio uvjeren da je iste prevozio sve dok mu poslije hapšenja, nije predočeno za šta se sumnjiči. Navodno je i htio, kada je presretnut automobil u Mrčajevcima, da pomogne policiji da otvore duplo dno u kojem su se nalazili “lijekovi”. Pričao je i da je Marinkoviću ponudio da na Kosovo pođu njegovim automobilom, ali da je ovaj insistirao da putuju tuđim “pasatom - kaže sagovornica “Blica” iz požeškog naselja Savinac.



Eparhija žička, pod čijom nadležnošću je Arhijerejsko namesništvo požeško-ariljsko, zvanično se oglasila zbog slučaja popa koji je osuđen zbog šverca droge.



– Bivši paroh Milan Jordović je pod zabranom sveštenosluženja od 1. marta ove godine, pa samim tim ne obavlja nikakvu dužnost. Tako će biti do okončanja crkvenosudskog postupka koji je u toku – saopćio je protosinđel Sava, sekretar episkopa žičkog Justina.



Kako “Blic” saznaje iz crkvenih krugova, Jordović je crkvenom sudu priznao da se zbog svega kaje i da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi nanio veliku štetu, pomirio se da više neće imati parohiju, ali i tražio da mu pod stare dane vrate čin za koji pretpostavlja da će mu biti oduzet, kako bi umro kao sveštenik. Jordović je u međuvremenu našao drugi posao – od kuće izrađuje suvenire za jednu firmu.



Svetlani P. i Ani P. krajem prošle sedmice pred Višim sudom u Čačku pritvor je produžen za još 30 dana, a u dosadašnjem toku istrage su se branile šutnjom. Svetlani ovo nije prvi put da je hapse zbog droge, premda je juna prošle godine pala u šake policije na Horgošu, kada je u automobilu u kojem je putovala sa D. B. pronađeno 30 kilograma skanka. Međutim, tada nije krivično gonjena pošto je njen saputnik svu odgovornost preuzeo na sebe.





