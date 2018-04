Nisu nama protivnici, ni sagovornici u kosovskom pitanju Albanci, već oni koji su stvarali tu državu i koji su nam otimali tu teritoriju, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je za Pink TV rekao da je jasno da mi o Kosovu razgovaramo sa Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i još nekim zemaljama Evropske unije.



Vučić je rekao da Priština, kako smo čuli i od Ramuša Haradinaja, nema svoju spoljnu politiku, jer je, za njih, vodi SAD.



Vučić kaže da je sada jasno da Srbija o kosovskom pitanju zapravo razgovara sa SAD, a ne sa vlastima u Prištini, te da u tom smislu ostaje pitanje može li Srbija da sagleda svoju ulogu u narednih 10, 15, 20 godina.



Upitan čekaju li zemlju teški trenuci, poručio je da su teški trenuci stalno pred njom.



"Svakako ova godina neće biti laka, postojaće velika želja da se kosovski čvor reši, a da li to možemo, jer imamo nas u Srbiji i s druge strane prištinske vlasti i imamo Amerikance, za koje Haradinaj sam kaže da oni vode njihovu spoljnu politiku", naveo je Vučić, te primijetio:



"Pa, oni kao država ne postoje".



Kako kaže, kad sami priznate da jedan od stubova državnosti ne posjedujete, vi ne postojite kao država, a, s druge strane, dodao je, kad god nesto kažu Tači ili Haradinaj, treba biti svjestan da je to rekao i smislio neko drugi od njihovih pokrovitelja u svijetu.



"Ako nemate jadan od stubova spoljne politike, ne znam šta onda tražite od drugih... Tako da mi ovde imamo pre svega razgovoramo sa SAD, Velikom Britanijom i nekim drugim zemljama koje dramaitčno različito doživljavaju Kosovo", rekao je Vučić.



On je takođe podsjetio da je nezavisnost Kosova proglašena 2008, da je Srbija nespretnim pitanjem pred Međunarodnim sudom pravde tome dala legitimitet i da ne razumije primjedbe kritičara koji navodno strahuju od toga da će on predati teritoriju Kosova i Metohije.



Politika je, kaže, takva da obje strane uvijek moraju da budu krive, da se i jedni i drugi drže za uzde, a pogotovo da Srbi uvijek budu za nešto krivi.



"Kad god oni nekog izubijaju iz Srbije, oni uvek pozivaju obe strane na uzdržanost. To je njihov jezik, to smo naučili, jer oni podržavaju Prištinu", rekao je on.



Vučić je rekao i da "nije bio trenutak da se Haradinaj obraća u srpskim medijima", ali je dodao i da on "ne uređuje medije po Srbiji".



On je, primjećuje, u prištinskim medijima "zabranjen", a Haradinaj može da govori za srpske medije, jer se, ističe, mi ne plašimo toga što će se čuti šta kosovski premijer ima da kaže.





(Tanjug)