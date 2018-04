Premijer njemačke pokrajine Baden-Württemberg Winfried Kretschmann izjavio je danas u Beogradu da su države Zapadnog Balkana pozvane da se pridruže EU i da je Srbiji mjesto u toj zajednici.

Foto: AA

"Ovdje sam kako bih pomogao Srbiji u procesu pridruživanja EU. Srbiji je mjesto u EU, u to smo ubijeđeni i želimo sve učiniti za to", rekao je Kretschmann poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i dodao da ono što je Srbija postigla na putu eurointegracija zaslužuje poštovanje.



On je kazao da u Srbiji boravi sa delegacijom koja ima više od 100 članova, koju čine privrednici, ljudi iz politike, nauke i civilnog sektora i da oni žele da se saradnja nemačke pokrajine i Srbije intenzivira i produbi, da žele da rade na ekonomskoj razmjeni i stvaraju bolju saradnju u važnim oblastima.



On je kazao da je neophodno da Srbija sprovede dalje reforme u oblasti vladavine prava jer je to važno za privredu i investicije, kao i da je potrebno da uhvati korak sa digitalnom revolucijom, sa kojom i Evropa treba da se uskladi, zbog, kako je naveo, novih igrača na tržištu.



"Srpska privreda treba da preskoči nekoliko stepenica, kako bi cijela ekonomija bila konkurentna", rekao je Kretschmann.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da posjeta velike delegacije Srbiji govori o velikoj podršci koju Baden-Württemberg i Njemačka pružaju Srbiji.



"Mi smo u 2017. godini samo sa Baden-Württembergom imali spoljnotrgovinsku razmjenu od 602,4 miliona eura, što je povećanje od 12,6 odsto u odnosu na 2016. Izvoz Srbije je 273 miliona eura, uvoz je 318 miliona i to sve uglavnom firmama iz Baden-Württemberga koje posluju ovdje u Srbiji i koje izvoze za Njemačku", rekao je Vučić.



On je rekao da će kompanija CTF iz te pokrajine investirati 160 miliona eura u Pančevo i poželio dobrodošlicu toj kompaniji.



"Želimo da vidimo još kompanija iz Baden-Württemberga", rekao je Vučić i kazao da mu je premijer Kretschmann rekao da je neophodno da Srbija smanji birokratiju, olakša otvaranje kompanija i uvede dualno obrazovanje da bi privukla srednja preduzeća iz Njemačke.



Dvojica državnika govorili su i o značaju Dunava za Evropu i potencijalima za saradnju na toj rijeci.





(AA)