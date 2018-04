Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da još nema prijedlog rješenja za Kosmet, da nije siguran da će ispoštovati da to rješenje ponudi do kraja aprila.

On je obećao da će na njemu sigurno raditi ozbiljno, odgovorno i hrabro, ali i konstatovao da ono sigurno za Srbe neće biti lako.



Vučić je na press konferenciji koju je imao s premijerom njemačke pokrajine Baden-Württemberg Winfried Kretschmannom odgovarajući na pitanja novinara rekao da će prijedlog, ako to bude moguće, uraditi tako da ne oslabi poziciju Srbije, ali i da garantuje da će vrijedno raditi kako bi se približili kompromisnom rješenju i postigli dogovor.



Dodao je da ne spada u ljude koji su za to da se održava situacija zamrznutog konflikta i čekaju bolja vremena.



"Jer toga nema, od toga ćemo dočekati samo teža i lošija vremena", poručio je, dodajući da naše probleme ne treba da ostavljamo djeci, već da ih sada i sami rješavamo i to dijalogom.



Primijetio je, međutim, da sa kakvim god rješenjem da izađe, uvjeren je da će ono biti dočekano "na nož", i to svuda u okruženju, i u svijetu, ali posebno u Srbiji.



"Ako zaista želite rješenje onda morate najprije da pobijedite na referendumu u svojoj zemlji. Jer, nije mi cilj da nešto kažem da bih zadovoljio nekoga na zapadu, a da do rješenja ne dođemo, već da zadovoljnim građane Srbije, ali ne tako da građani Srbije i dalje ne budu srećni, već da dobro znaju šta im je rješenje, a da njime ne budu poniženi", poručio je presjednik Srbije.



U svakom slučaju, dodao je, na tom će rješenju raditi ozbiljno, odgovorno i hrabro, sa željom da se rješenje pronađe.



"Jedino u šta sam siguran je da ono neće biti bezbolno za nas Srbe", zaključio je.







(24sata.info)