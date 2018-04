Kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović pobijedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori s 54,1 posto osvojenih glasova, pokazuju preliminarni podaci Državne izborne komisije (DIK).

DIK je do sada obradio 97,23 posto glasova, ukupno je glasalo 331.323 birača ili 63,98 posto, dok je važećih listića bilo 325.551 ili 98,26 posto.



Kandidat većeg dijela oporbe Mladen Bojanić osvojio je 33,2 posto glasova, kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović 8,2 posto, dok je za kandidata Prave Crne Gore Marka Milačića glasovalo 2,7 posto birača.



Kandidat stranke Pravde i pomirenja Hazbija Kalač dobio je 0,81 glasova, kandidat Vasilije Miličković 0,47, a kandidat Srpske koalicije Dobrilo Dedeić 0,40 posto glasova.



Đukanović je nakon objave rezultata poručio kako je izborni rezultat potvrda riješenosti Crne Gore da nastavi putem europskog kvaliteta života i članstva u EU.



- Ovaj rezultat je toliko ubjedljiv i nadmoćan da je ovo prilika da preispitate ono što su vaša istrajna politička stanovišta, da se ne može ništa dobro napraviti negiranjem ostvarenja do kojih je Crna Gora došla - poručio je Đukanović oporbenim kandidatima.



Ocijenio je kako su pred Crnom Gorom mnoga iskušenja, ali je prioritet ekonomski razvoj koji treba da garantira rast životnog standarda građana i savladavanje podjela u društva.



Kandidati oporbe nisu željeli čestitati Đukanoviću na pobjedi, navodeći da izbori nisu bili regularni i da su zabilježeni brojni pritisci na građane.



Ustvrdivši da Đukanović "treba da se stidi umjesto da slavi", Bojanić je pozvao birače oporbe da njegov rezultat na izborima ne shvate kao poraz.



Odvjetnik Dragan Šoć smatra kako je veliko pitanje hoće li će se Đukanović držati svojih ustavnih ovlaštenja, navodeći da će se jedan dio članova DPS sada i službeno okretati prema njemu.



"Pitanje je hoće li premijer Duško Marković, koji ima ustavni kapacitet, pristati da ode u sjenu moćnog predsjednika kako se to događa u Srbiji ili će, s obzirom na to da je drugi čovjek stranke, nastaviti da ispunjava svoju politiku. Jedan dio ljudi u DPS-u nezadovoljan je preraspodjelom funkcija i u kampanji su se mogli prepoznati ljudi koji su bili s premijerom, a nisu s predsjednikom i obratno", kazao je Šoć za Televiziju "Vijesti".

