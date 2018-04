Zapadne agencije prenijele su vijest o pobjedi lidera Demokratske partije socijalista Mila Ðukanovića na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, ističući u prvi plan da je pobijedio kandidat čija je stranka "odbila" Rusiju i uvela zemlju u NATO.

Foto: Agencije

Agencija AP navela je da je Ðukanović ubjedljivo pobijedio i izbjegao drugi krug izbora, kao i da se radi o čovjeku koji je odbio Rusiju kako bi svoju zemlju uveo u NATO.



Agencija dalje navodi, da su to ovi izbori prvi od kako se Crna Gora pridružila zapadnoj vojnoj alijansi u decembru i da su smatrani testom za Ðukanovića, koji favorizuje evropske integracije naspram bliskih veza sa tradicionalnim saveznikom Rusijom.



Kako se navodi, Ðukanović, dominantni političar i njegova stranka vladaju Crnom Gorom skoro 30 godine, a za to vrijeme Ðukanović je već bio i premijer i predsjednik.



Svojevremeno, navodi se, on je bio najmlađi premijer neke evropske države, kada je 1991. godine, u 29 godini izabran na tu funkciju.



Navodi se i da je on predvodio državu koja je proglasila nezavisnost 2006. godine i stajao je iza zahteva da se ta država pridruži NATO.



Reuters prenosi da je na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori pobijedio veteran, pro-evropski političar Milo Ðukanović čija je stranka uvela državu u NATO i vodi je ka članstvu u EU, prenosi Tanjug.



Agencija podsjeća da je funkcija predsjednika uglavnom ceremonijalna, ali da se očekuje da će Ðukanović, koji ima znatnu moć, preko DPS-a uticati na politku.



Agencija Tass prenijela je vijest o pobjedi Ðukanovića uz konstataciju da je obećao da će omogućiti toj državi članstvo u EU do kraja svog petogodišnjeg mandata.



Ruski medij navodi i da je on na vlasti u Crnoj Gori 27 godina od 1991. godine, a da bi do kraja mandata mogao da provede 32 godine.



Tass ga, po dužini vladavine, poredi sa liderom Zimbabvea Robertom Mugabeom koji je na vlasti bio 40 godina.



(24sata.info)