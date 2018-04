Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović očekuje da će građani Crne Gore na današnjim izborima potvrditi da država odlučno nastavlja putem evropskog razvoja.

Milo Đukanović / 24sata.info

Đukanović očekuje da Crna Gora danas obavi još jedan demokratski izborni proces, koji će nedvosmisleno pokazati ono što je slobodna volja građana Crne Gore.



On je rekao da očekuje pobjedu na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.



"Ako bude drugog kruga, pobijedit ćemo isto kao što ćemo i danas odnijeti pobjedu u prvom krugu protiv preostalih šest predsjedničkih kandidata", rekao je Đukanović nakon što je glasao.



Đukanović je na političkoj sceni Crne Gore od 1990. godine, od kada obavlja najviše državne funkcije. Evropski je rekorder u politici sa sedam mandata predsjednika vlade svoje države, a u jednom mandatu od 1998. do 2003.godine je bio i predsjednik Crne Gore.



Tri puta je do sada na kratko odlazio sa državnih funkcija i vraćao se, ali je od 1998.godine nakon raskola jedinstvenog DPS-a preuzeo lidersku poziciju, koju nije napuštao i na kojoj je i danas.





(SRNA)