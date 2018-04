U Crnoj Gori danas se održavaju predsjednički izbori, sedmi od uvođenja višestranačja, a pravo glasa ima 532.599 građana koji će birati između sedam kandidata za novog šefa države, među kojima je prvi put u povijesti i jedna žena kandidatkinja SDP-a Draginja Vuksanović.

Osim nje, zanimljivost ovih izbora je i povratak na političku scenu Mila Đukanovića, aktualnog lidera vladajućeg DPS-a koji ima najviše šanse da postane novi crnogorski predsjednik.



Njegovu predsjedničku kandidaturu podržali su koalicijski partneri DPS-a - Socijaldemokrate, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa, Demokratska unija Albanaca, Albanska alternativa i Demokratska partija.



U utrci za nasljednika Filipa Vujanovića sudjeluju i predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić, kandidat Demokratskog fronta (DF), Demokrata, Građanskog pokreta URA i Socijalističke narodne partije (SNP) Mladen Bojanić, predsjednik Stranke pravde i pomirenja Hazbija Kalač, Vasilije Miličković, te kandidat Srpske koalicije Dobrilo Dedeić.



Biračka mjesta otvorena su od 7 do 20 sati.



Do sada su funkciju predsjednika Crne Gore obnašali - Filip Vujanović (tri puta), Momir Bulatović (dva puta) i Milo Đukanović (jednom).



Za predsjednika će biti izabran kandidat koji u prvom krugu bude imao 50 posto plus jedan važeći glas. Ukoliko nijedan od kandidata ne osvoji više od polovine važećih glasova, održat će se drugi krug glasanja u kojem će građani birati između dva najbolje plasirana kandidata iz prvog kruga.



Glasanje će pratiti 152 promatrača iz 39 zemalja, uključujúi 122 dugoročna i kratkoročna promatrača koje je rasporedio ODIHR, 17 zastupnika i članova osoblja iz PSSE, te 13 predstavnika Europskog parlamenta.



Od domaćih organizacija izbore će pratiti Centar za demokratsku tranziciju (CDT) s 300 promatrača i Centar za monitoring (CEMI) s više od 1.000 promatrača.

