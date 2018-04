Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da su razgovori sa Grčkom o višedecenijskom sporu u vezi sa imenom Makedonije vrlo blizu rješenja, te da su od sedam ostala neriješena smo dva pitanja.

Riječ o pitanju da li će u imenu biti sadržana geografska odrednica i kako će se ono koristiti u međunarodnim odnosima, a kako za domaću upotrebu.



Zaev je rekao da je ovo drugo pitanje za makedonsku stranu novo i da Skoplje smatra da je potrebno razlikovati ono što je za međunarodnu od onog što je za domaću upotrebu.



On smatra da Ustav ne treba mijenjati i da to ne bi trebalo da ima utjecaj na stav Grčke.



Prema njegovim riječima, za Grčku je problematično i pitanje identiteta i jezika, ali Atina, kako je rekao, ima razumijevanja za makedonski identitet.



Govoreći o državljanstvu, Zaev je rekao da će ono biti u saglasnosti sa novim imenom.



"Vjerovatno bi bilo - građanin Sjeverne (Gornje) Vardarske ili slično", naveo je makedonski premijer.



On je ponovio da će nakon dogovora biti održan referendum o tom pitanju, te da još nije definisano da li će to biti odmah nakon konačnog rješenja ili neposredno prije ulaska u NATO i EU.



Zaev je dodao da po pitanju referenduma postoje nesuglasice unutar koalicije, odnosno sa albanskom partijom DUI Allija Ahmetija, koja se protivi održavanju referenduma.







