Glavni i odgovorni urednik “Informera” Dragan J. Vučićević ocijenio je gostujući na Televiziji Pink da je hemijski napad u Dumi izmišljen i da je Amerika izvršila zločinačku agresiju na Siriju, dobrim djelom, da bi se prikrio porno skandal predsjednika SAD Donalda Trumpa, ali da bi ona duže trajala da se ne plaše Rusije.

- Ovo nema nikakve veze sa demokratijom, ni sa kakvim hemijskim otvorima, ovo ima veze sa porno skandalom Donalda Trumpa – rekao je on.



- Kao što je SRJ 1999. godine bombardovana dobrim djelom da bi Clinton sakrio oralni seks sa Monikom Levinski i da ne bi doživio da bude smijenjen, tako je ovo što gledamo sada dobrim djelom posljedica tog što natapirani Trump, čovjek sa tupeom, hoće da sakrije porno skandal sa Stormi Danijels glumicom filmova za odrasle – naveo je Vučićević.



Pozivajući se na strane medije, on je rekao da su Trumpovi saradnici glumici, kada je to izašlo u javnost, dali čak 130.000 dolara da ćuti, a onda se odjednom dogodio hemijski napad u Dumi.



- Na isti način kako su izmislili Račak, sada su izmislili hemijski napad u Dumi. To su flagrante, očigledne laži koje bi čak dijete moglo da provali a cijeli svijet se pravi lud i nevješt. Nakon navodnog napada hemijskim oružjem, povrijeđeni su dekontaminirani vodom, a prišli su im ljekari bez ikakve zaštite – rekao je Vučićević.



Kako je dodao, mediji su noćas javili da je u zločinačkoj agresiji pogođeno skladište bojnog otrova sarina.



- Koliko je mrtvih u Homsu? Kažu šest povrijeđenih…Sarin je najstrašniji bojni otrov korišten u Prvom svjetskom ratu, našao sam podatak da jedna limenka može da pobije i do 100.000 ljudi – naveo je Vučićević kome nije jasno kako je onda moguće da ima samo tako mali broj povrijeđenih.



Prema njegovim riječima, Amerikanci su najveće zlo na ovom svijetu, a ovih koji ih sada podržavaju samo su satrapi koji se plaše tog zla.



- Ovo što gledamo u Siriji je zločin protiv jednog naroda i jedne države. Ne idealizujem ja Siriju, to nije idealna država ni idealna vlast, ali zar da Amerikanci drže lekciju o hemijskom oružju, a imaju najveće zalihe hemijskog otrova na svijetu – dodao je Vučićević.



Glavni i odgovorni urednik “Informera” je ukazao da je Amerika najavljivala veliki udar, koji će trajati ako treba i danima, a raketiranje je trajalo samo 50 minuta i ima šest povrijeđenih.



-Zašto su završili? Da li bi završili da se ne plaše Rusije ili bi bombarodvali Siriju 78 dana, kao što su bombardovali Srbiju? Sramota je šta ovoj planeti radi ta američka imperijalistička banda! Ovo je agresija na slobodnu zemlju! – zaključio je Vučićević, piše Pink.rs.





