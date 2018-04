Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je nakon današnjeg glasanja u Saboru da je dobro za Hrvatsku što je ratifikovana Istanbulska konvencija i zahvalio poslanicima koji su izglasali povjerenje potpredsjedniku Vlade Martini Dalić.

Andrej Plenković / 24sata.info

Komentarišući to što je protiv Istanbulske konvencije glasalo 14 članova HDZ-a, Plenković je naveo da je dio HDZ-a bio protiv i da je to njihov izbor.



"Dobro je za Hrvatsku da smo usvojili Konvenciju. Njena suština je zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici. Sprovodiće je institucije Vlade da bi riješile ovaj negativni društveni fenomen", rekao je Plenković novinarima.



On je napomenuo da je sve što je pratilo raspravu u vezi sa ovim pitanjem bilo pretjerano, te da se mora raditi na smirivanju tenzija i podjela.



"To što je netko protiv - nije grijeh. Nećemo nikoga kazniti", rekao je Plenković, koji je i predsjednik HDZ-a.



Komentarišući jučerašnji protest u Splitu povodom ratifikacije Istanbulske konvencije kojem je, kako je navela policija, prisustvovalo od 15.000 do 18.000 lica, Plenković je rekao da je svakome iole informisanijem promatraču jasno da Konvencija nije bila suština i tema ljudi koji su se tamo okupili.



On je naglasio da će HDZ i njegova Vlada nastaviti da rade sve za šta su uvjereni da je dobro za Hrvatsku, te da on stoji iza svakoga svog poteza.



Odgovarajući na pitanje da li misli da će i nakon isteka mandata ponovo biti predsjednik HDZ-a, Plenković je odgovorio: "A zašto ne?".



Sabor Hrvatske ratifikovao je danas Istanbulsku konvenciju, čija je suština zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici, a prema kojoj je negativan stav, uz desničare, izražavala i katolička crkva.



Na današnjoj sjednici većina poslanika Hrvatskog sabora odbila je prijedlog za smjenu potpredsjednika Vlade Martine Dalić zbog sukoba interesa u slučaju "Agrokor" koju je opozicija prozvala zbog savjetničke afere o posebnom povjereniku Vlade za "Agrokor" Anti Ramljaku, koji je zbog toga podnio ostavku.





(SRNA)