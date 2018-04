Za ručkom kažem Angeli Merkel da ne mogu ništa da jedem... Noćima već ne spavam... Umjesto da se radujem i da sam srećan zbog svega ovoga... zbog kamena-temeljca njemačke fabrike u Kragujevcu, pa one u Pančevu... da umjesto čašice dunje popijem nešto više, a umjesto toga ja sam sve vrijeme u grču...

I ne mogu ni da se obradujem zbog svih ovih političkih pitanja... I niko nema političke hrabrosti nego čekaju i kažu riješi Vučiću pa poslije da mi skaču po glavi... Sve što je dobro nije nikakva vijest ili što bi pokojni i naš veliki glumac Gaga Nikolić rekao nije vijest kad pas ujede čovjeka nego čovjek psa... - otvorio je dušu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Berlinu poslije razgovora s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, neočekivano otkrivši kakve ga brige more.



- Neki drugi bi da su na mom mjestu mnogo lijepo o sebi lijepo govorili ali ja nisam i neću o tome... - dodao je Vučić naglasivši da je veoma zadovoljan današnjim razgovorima u Berlinu, ali i pažnjom i poštovanjem koje je njemačka kancelarka ukazala Srbiji. On je otkrio i da se danas za ručkom sa Angelom najviše razgovaralo o Kosmetu.



- Najviše vremena razgovarali smo o Kosmetu i ja sam zadovoljan činjenicom da je Merkelova htjela da čuje naše argumente. Deset godina se naši stavovi po pom pitanju razlikuju, ali saglasni smo o pitanju neophodnosti postizanja kompromisa... Rekla mi je... Možeš da me pozoveš kad hoćeš, a ja njoj... Samo vam ja falim... To je bilo ono što je važno, nastavićemo da radimo na pronalaženju rješenja - rekao je Vučić otkrivši da je Merkelova jedan od najpametnijih i najmudrijih sagovornika s kojima je ikada razgovarao.





