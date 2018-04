Nakon Slobodana Miloševića, u Srbiji su do vlasti Aleksandra Vučića postojala tri ključna aktera kosovskog procesa, na čiju je političku moć taj proces jednako ključno uticao.

Boris Tadić / 24sata.info

Jedan od njih, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, održao se na vlasti punih osam godina, a na petogodišnjicu Briselskog sporazuma za NIN kaže da bi na vlasti i ostao da je bio spreman da ga potpiše.



"Politički blok predvođen SAD i Nemačkom je sve vreme tražio sporazume koji idu u pravcu poništavanja institucija države Srbije na Kosovu, kao prelazno rešenje do konačnog priznavanja nezavisnosti, što im je bio krajnji cilj. To je izazov sa kojim su se suočavale sve vlasti od 5. oktobra. Međutim, od 2012. dolazi do istorijske prekretnice u tom procesu, jer ova vlast suštinski ukida pregovore kojima bi se štitili naši preostali interesi na Kosovu i diplomatske aktivnosti praktično smenjuje politika pristajanja na sve", rekao je Tadić.



Pojasnio je da je ključna razlika ove u odnosu na sve prethodne vlasti u kontekstu rešavanja kosovskog problema u tome što su pre 2012. ustupci pravljeni u zamjenu za očuvanje onoga što nije izgubljeno u ratu, a od 2012. cilj očuvanja tih nacionalnih interesa zamjenjen je ciljem očuvanja ličnih interesa onih kojima je ostanak na vlasti jedina politika i ideologija.



"Naprednjaci su u kampanji 2012. obećavali da će poništiti sve što je prethodna vlast ispregovarala sa Prištinom, ali su prećutali da to znači da će pregovore zameniti jeftinom trgovinom, koju će prikrivati još jeftinijim medijskim skečevima. Mi smo pravili tehničke kompromise koje su oni proglašavali izdajom, a oni ne samo da ih nisu poništili, nego su prihvatili i ono što ja nikada ne bih. Prihvatili su apsolutno poništavanje institucija Srbije i njihovu zamenu pravnim sistemom nezavisnog Kosova čak i na severu, što se nije dogodilo ni nakon Kumanovskog sporazuma", ističe Tadić.



Napominje da je ova vlast u Srbiji pristala na ono na šta nije nijedna prethodna i to pokušavaju da predstave kao hrabrost.



"Hrabrost je boriti se za nacionalne interese po cenu gubitka vlasti, a ne po cenu predaje nacionalnih interesa ostajati na vlasti", kaže Boris Tadić.



Ko vam je i šta nudio?



"Svi predlozi su išli u tom pravcu, ali smo diplomatskim i pregovaračkim veštinama uspevali da dolazimo do kompromisnih rešenja, što je bilo najviše što je moglo da se učini za zaštitu preostalog uticaja Srbije na Kosovu", ističe Tadić.



Kaže da je opšte poznato da je Merkelova (njemačka kancelarka Angela Merkel) još 2011. otvoreno tražila ukidanje institucija na sjeveru i da je takav zahtjev nedvosmisleno odbio.



"Isto kao što smo na početku prvog mandata odbili predlog da se formira vlada sa Haradinajem. Vlade Vučića i Dačića su sve to prihvatile", navodi Tadić.





