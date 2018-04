Bivšem načelniku Službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću odobreno je produženje boravka na privremenoj slobodi do 30. avgusta, saopćeno je iz Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Jovica Stanišić / 24sata.info

On ostaje na privremenoj slobodi prema ranije utvrđenim uslovima koje je, kako je navedeno, on do sada ispunjavao.



Stanišić je zajedno sa bivšim komandantom specijalnih snaga Službe državne bezbjednosti Frankom Simatovićem oslobođen optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj i BiH 2013. godine.



Žalbeno vijeće Tribunala 15. decembra 2015. usvojilo je žalbu Tužilaštva i poništilo oslobađajuću presudu i naložilo ponavljanje procesa.



(SRNA)