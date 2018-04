Vojislav Šešelj, kojem će danas Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne sudove u Hagu izreći konačnu presudu, rekao je da nema namjeru da prisustvuje izricanju presude, da ga ona ne interesuje i da je on ubjedljivo pobijedio Haški tribunal.

arhiv / 24sata.info

"Šta god da urade ja tamo dobrovoljno ne idem", izjavio je Šešelj za "Politiku".



On je ponovio da će prespavati današnje izricanje presude, koje je predviđeno za 14:00 sati, jer u to vrijeme obično odmara.



Na pitanje da li očekuje da ga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ukoliko oslobađajuća presuda danas bude preinačena, izruči Hagu, Šešelj je rekao da on tamo dobrovoljno neće ići.



"Do sada (Vučić) nije htio, a da li će htjeti ubuduće, to treba njega pitati", dodao je Šešelj.



Šešelj je ukazao da ne može biti isporučen bez sudskog postupka pred sudom u Srbiji i naglasio da su njegova osnovna ljudska prava po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima prekršena.



"Nisu mi sudili u razumnom roku i nemaju više šta da traže sa mnom. Ja sam im oduzeo pravo da o meni raspravljaju", poručio je Šešelj.



Vojislavu Šešelju trebalo bi danas da Mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji je pravni nasljednik Haškog tribunala, izrekne drugostepenu presudu.



Sudsko vijeće Haškog tribunala je 31. marta 2016. godine oslobodilo Šešelja po svih devet tačaka optužnice, koja ga je teretila za udruženi zločinački poduhvat, zločine protiv čovječnosti, ubistva, kršenja običaja rata, govor mržnje, deportaciju i druge zločine protiv Hrvata i muslimana u Hrvatskoj, BiH i Vojvodini.



Tužilaštvo se žalilo i tražilo kaznu od 28 godina zatvora ili ponavljanje suđenja.



Sudija Antoneti, koji je izrekao oslobađajuću presudu, u obrazloženju je naveo da je tužilaštvo "traljavo i neubjedljivo" odradilo svoj posao, da nije prikupilo dokaze i da su imali mnoge omaške i izmišljanja.



On je ocijenio da su Šešeljevi zapaljivi govori bili namijenjeni podizanju morala vojnika, ali da riječi ne ubijaju.



Šešelj se dobrovoljno predao Hagu u februaru 2003. godine, a pušten je poslije 11,5 godina provedenih u pritvoru, u novembru 2014. godine.

(srna)