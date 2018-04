Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da obilježavanje osnivanja jedinice hrvatske vojske koja nosi ime po ustaškom generalu Rafaelu Bobanu, koje je održano u Splitu, predstavlja još jedan dokaz da je ustaštvo jedan od temelja današnje Hrvatske.

Foto: 24sata.info

Tome u prilog, kaže Linta, govori i to što su obilježavanju 27 godina od osnivanja Devete bojne bili prisutni visoki izaslanici hrvatskog ministra odbrane i splitsko-dalmatinskog župana.



On je istakao da su pripadnici te jedinice posebno poznati jer su tokom rata sprovodili zvaničnu državnu politiku etničkog čišćenja Srba iz Splita uz podršku Hrvatske vojske, Vojne policije i državnog aparata, saopšteno je iz Saveza.



"Sada Hosovci i pripadnici drugih jedinica Hrvatske vojske žive u otetim srpskim stanovima i nastavljaju da nekažnjeno veličaju ustaštvo", naglasio je Linta.



On je rekao da je jedinica "Rafael vitez Boban" osnovana 10. aprila 1991. godine, na dan osnivanja Nezavisne Države Hrvatske, i da nosi ime po ustaškom generalu i jednom od komandanata zloglasne Crne legije koja je izvršila strahovite zločine nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu.



"Deveta bojna koristi ustaški pozdrav `Za dom spremni` i ima ustaški grb koji počinje sa bijelim poljem i koji se nalazi na crnim zastavama jedinice", naveo je Linta i dodao da je ta jedinica sve vrijeme rata bila u sastavu Hrvatske vojske kao regularna vojna jedinica.

(24sata.info / SRNA)